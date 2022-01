Tako se pripravi Chorchypova najljubša jed #video

V oddaji Planet Vau, ki si jo lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali s profesionalnim borcem in športnim trenerjem Denisom Porčičem Chorchypom. V pogovoru nam je razkril, kako je s prehodom na prehrano rastlinskega izvora močno izboljšal svoje rezultate, katerim se je čudil še sam. V pogovoru z Evo Cimbola pa je razkril tudi, katera je njegova najljubša jed in kako se jo pripravi.

Denisa Porčiča Chorchypa ste lahko na Planetu spremljali v oddaji Exatlon. Tokrat pa je profesionalni borec in športni trener v oddaji Planet Vau spregovoril o svojem načinu prehranjevanja. V začetku intervjuja je razkril, da bo za novinarko Evo Cimbola med pogovorom pripravil čorbo. Eva je najprej izpostavila, da je skoraj neverjetno, da ima že sama čorba lahko dovolj beljakovin, ne da se zraven pripravi še meso.

"Ljudje se zelo bojijo, da ne bodo vnesli v telo dovolj hranilnih snovi, če ne bodo jedli mesa," se je strinjal Denis. Nato pa sta se sogovornika pridno lotila priprave čorbe. Ob tem je Denis izpostavil: "Pozoren moraš biti na to, da v obroku zaužiješ vsaj štiri od potrebnih petih živil. Tu imava žitarice, kopustnice, stročnice, ki vsebujejo veliko beljakovin, lahko dodava tudi krompir in pa barvno zelenjavo. In to so vsa potrebna živila."

V nadaljevanju intervjuja je Denis razkril, da se je že dolgo časa želel prehranjevati na tovrsten način, ampak je bil prepričan, da je meso ključno živilo za njegovo moč. Pol leta nazaj pa se je sestal z doktorjem znanosti o prehrani Boštjanom Jakšetom.

"Od njega se veliko učim in mi pri tej dieti tudi zelo pomaga. Vse to, kar delam, je tudi znanstveno dokazano, ampak jaz sem bil še vedno mnenja, da moram to preizkusiti na sebi. Rezultati so bili res neverjetni. Po dveh mesecih, ko sem iz prehrane izločil meso, jajca, vse mlečne izdelke in tudi olja, se mi je krvna slika neverjetno izboljšala. Očistil sem jetra, skupni holesterol mi je padel za 31 odstotkov, slab holesterol pa za 66 odstotkov," je razkril profesionalni borec in športni trener Chorchyp.

Nato je še dodal, da se je bistveno zmanjšal delež maščobe v njegovem telesu, bistveno se je izboljšala tudi njegova kondicijska pripravljenost, povečal pa se je tudi delež mišične mase.

V zaključnem delu sta Eva in Denis končala s pripravo čorbe. Zelenjavo sta kuhala deset minut, nato sta dodala lečo in vse skupaj kuhala še dodatnih deset minut. Denis je naposled vse sestavine zmešal s paličnim mešalnikom, izpostavil pa je, da vse, kar kuha, na koncu vedno posoli z jodirano soljo. Eva Cimbola je bila nad pripravljeno jedjo navdušena!

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.