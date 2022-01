Preverite, kako nastajajo drzne "boudoir" fotografije #video

"Boudoir" fotografija v ženskem in tudi moškem svetu postaja vse bolj priljubljena. Takšno fotografiranje je zagotovo izkušnja, ki ti poleg fizičnega izdelka lahko postreže tudi z večjo mero samozavesti, samozadovoljstva in ljubezni do sebe.

Beseda "boudoir" izhaja iz francoščine, in sicer so to bili intimni prostori, kamor so se hodile ženske urejat in kjer so imele spravljeno tudi svoje intimno perilo. "Zame 'boudoir' ni samo spodnje perilo. Zame je senzualna fotografija. Lahko je ženska oblečena, pokaže samo ramo, naredi samo intimno kretnjo, in to je zame dovolj, da je fotografija 'boudoir'," je povedala fotografinja.

Tovrstno fotografiranje je za vsakega posameznika posebna in unikatna izkušnja. "Vsaka ženska si v svojem življenju vsaj enkrat želi biti princeska, biti urejena in poskusiti, kako je biti pred kamero profesionalca. Jaz s svojim fotografiranjem to omogočim tudi tistim, ki mogoče niso izbrale manekenske poti."

Ulla Wolk je izpostavila še eno zanimivost. "Prvih petnajst minut fotografiranja je vedno praktično neuporabnih. Potem jaz pokažem, kaj delamo, kako je videti na slikah, da vidi, da stvar ni tako grozna, ponavadi se tudi smejemo, v ozadju je glasba, in tako se po petnajstih minutah ali pol ure vsaka sprosti in začne uživati." Več v zgornjem videu.

