Koliko ste stari? To vas bo vprašal Klemen Bučan #video

Na Planet prihaja nov kviz Leta štejejo. Vodil ga bo stand-up komik in radijski voditelj Klemen Bučan, ki je v preteklem letu spremenil svojo podobo ter se tako tudi sam srečal z različnimi komentarji in ocenjevanjem videza. Koliko let bi mu prisodili vi? Ugibajte z nami, kmalu na Planetu!

Klemen Bučan, voditelj novega kviza Leta štejejo, je že povsem neučakan in se novega projekta zelo veseli. Rad bi, da bi se med gledanjem oddaje z njim igrali tudi gledalci in ugibali skupaj. O prihajajoči oddaji Leta štejejo je dejal, da gre za kviz, kakršnega pri nas še ni bilo.

"Gre za nekaj, kar se vsi od nekdaj igramo, pa nikoli nihče ni pomislil, da bi bil to lahko kviz. Da bi bila to lahko igra. Da bi lahko to delali za denar. Vsi počnemo enako, ko nekoga spoznaš ali pa ga poznaš, a ne tako dobro. Rečeš: 'Ej, koliko pa misliš, da sem jaz star?'"

Klemen nam obljublja zabavne večere z veliko smeha, a tudi kakšnih ostrih pogledov, ko bodo tekmovalci ustrelili mimo z leti. "Vsi ljudje, ki bodo to gledali, se bodo želeli zraven igrati. In tako bo super videti. Tam bodo ljudje, tam bodo tekmovalci, ki bodo ocenjevali te neznance, ki jih bodo prvič videli. In bodo morali določiti, koliko so stari."

Oddaja Leta štejejo kmalu prihaja na Planet.

