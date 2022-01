Prenosi spektakularnih dirk od zdaj na Planet TV

Formulo E, ki velja za prvo popolnoma električno dirkaško prvenstvo na najvišji ravni in ki je v zadnjih sezonah tudi uradno svetovno prvenstvo pod okriljem FIE, tako kot formula 1, bodo ljubitelji motošporta od zdaj lahko spremljali na Planet 2. Razburljivo dogajanje na stezah bosta gledalcem pobliže predstavila komentator Dušan Lukič in sokomentator Primož Lemež, ki bo na samem prizorišču dirk.

"Največji čar formule E so izjemno napete, izenačene dirke in sezona. Lani je imelo na štartu zadnje dirke realno možnost za osvojitev naslova prvaka kar pet dirkačev, na petnajstih dirkah pa je bilo kar enajst različnih zmagovalcev. Da o zapletih in trčenjih na mestnih stezah niti ne govorimo. Dirke, na katerih gledalcu od napetosti ne zastaja dih, so v formuli E izjema in ne pravilo," nam je razkril komentator Dušan Lukič.

"Formula E je zanimiva tudi z ekološkega vidika, saj organizatorji zelo pazijo, da s tekmovanjem ne bi kakorkoli škodovali okolju. Temu je res namenjena velika skrb, zato je ena od pomembnih vrlin dirkačev v prvenstvu formuli E učinkovita raba energije," je dodal sokomentator Primož Lemež.

Prva dirka sezone, ki bo na sporedu že v petek, 28. januarja, bo v Savdski Arabiji. "Ima nekaj zelo zavitih delov in dve lepi ravnini, tako da lahko pričakujemo napete boje in veliko prehitevanj. Zaviti del steze ima precej hitrih ovinkov, vse skupaj pa je umeščeno v del mesta, kjer je veliko zgodovinskih spomenikov, zato so pri načrtovanju steze organizatorji sodelovali tudi z Unescom," nam je povedal Lukič.

Dirkači bodo v sezoni, v kateri se bodo pomerili šestnajstkrat, med drugim obiskali Rim, Berlin, New York, London in seveda Monako, kjer je dirkalna steza enaka tisti za prvenstvo formule 1. Zadnja dirka bo na sporedu 14. avgusta v Seulu.

"Spet nas čaka izredno izenačena in zanimiva sezona. Težko je napovedati favorite, saj so moštva neverjetno izenačena, ampak ponavadi kar dobro zadenem. Moja favorita sta Venturijeva voznika Eduardo Mortara ter izkušeni Brazilec in zmagovalec sploh prve dirke v formuli E Luca di Grassi," je pred prvo dirko sezone napovedal Primož Lemež.

Prvi dirki nove sezone formule E si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na Planet 2 v petek, 28. januarja, in v soboto, 29. januarja. Oba dneva so ob 13.30 na sporedu kvalifikacije, ob 17.30 pa dirka. Zamujene dirke si boste lahko ogledali tudi v Planeteki.

