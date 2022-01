V novi oddaji bomo ugibali leta s Klemnom Bučanom

Na Planet kmalu prihaja nova zabavna oddaja, v kateri bo zelo pomembno, kako dobro znate presoditi ljudi, predvsem pa to, koliko let imajo. Oddajo Leta štejejo, ki bo nedvomno poskrbela tudi za nekaj zabavne zadrege, čudenja in predvsem smeha, bo vodil energični Klemen Bučan.

Pogosto ugibamo, koliko let bi prisodili osebi, ki je ne poznamo dovolj dobro. V oddaji Leta štejejo, s katero bomo na Planetu poskrbeli za še eno novost na slovenskih televizijah, pa se bo lahko izostreno oko tudi zelo dobro izplačalo, saj bo uspešno ugibanje prineslo tudi denarno nagrado.

Klemen Bučan: Ugibanja let se nikoli ne naveličamo

Klemen Bučan obljublja zabavo za vse gledalce. Foto: Blaž Vatovec Zabavno ugibanje v oddaji Leta štejejo bo vodil Klemen Bučan, radijec in voditelj, ki ne skriva navdušenja nad prihajajočo oddajo: "Gre za kviz, kakršnega pri nas še ni bilo. Gre za nekaj, kar se vsi od nekdaj radi igramo, pa nikoli ni nihče pomislil, da bi to lahko bil kviz, igra, ki jo igramo za denar. Vsi se gremo tisto igro, ko nekoga spoznaš in ga vprašaš: 'Koliko misliš, da sem star?' To je vedno zabavno in tega se nikoli ne naveličamo." Tudi gledalci se ne bodo mogli upreti temu, da sodelujejo pri ugibanju, meni Klemen in obljublja, da bo to resnično zabavna oddaja za vse.

V ugibanju se bodo preizkusili zvezdniški tekmovalni pari

Pritisk uspešnega ugibanja bodo sicer najbolj občutili zvezdniški tekmovalni pari, ki bodo ugibali o starosti neznancev in neznank pred seboj. Glasno ugibanje o letih zna povzročiti tudi kakšno zadrego in smešno situacijo, ki bo nedvomno nasmejala gledalce, hkrati pa pari z zgrešenimi ocenami izgubljajo denar. Na začetku oddaje bodo namreč imeli na razpolago 20 tisoč evrov, ki pa jih bodo obdržali ali izgubili na podlagi tega, kako dobro bodo uganili starost neznanih oseb.

"Manj ko bodo zgrešili, manj denarja bodo izgubili. Vsako leto odnese evre, in bolj ko gremo proti koncu, večja je kazen za zgrešena leta," pojasni Klemen. Pri vsaki osebi si bosta lahko sicer tekmovalca pomagala tudi z različnimi oblikami pomoči, ki bodo skrivale namige o starosti osebe, kar pa zna na preizkušnjo postaviti tudi splošno znanje tekmovalnih parov …

"Zelo se veselim te oddaje, in tudi ljudje, ki bodo gledali doma, se bodo imeli super," obljublja Klemen in dodaja, da nas z oddajo Leta štejejo čakajo zabavni večeri, polni smeha.

Oddaja Leta štejejo prihaja kmalu na Planet!

