Priljubljeni voditelj se je po rojstvu hčerke že vrnil pred kamere #video

Potem ko je morala nekaj jutranjih oddaj odvoditi sama, je Suzana Kozel danes v svoji družbi spet lahko pozdravila sovoditelja Taijija Tokuhiso, ki je pred kratkim prvič postal očka in je zato razumljivo nekaj časa posvetil le ženi in svoji hčerki. Povedal je, da se v novi vlogi odlično počuti.

"Gre mi kar v redu. Zdi se mi, da mi je pisana na kožo. Uživam v tem. Je sicer malo manj spanja, ampak glej ... " je povedal Taiji, Suzana pa ga je v smehu potolažila, da se bo tudi na neprespane noči hitro navadil. Več v zgornjem videoposnetku.

Voditelj in njegova izbranka sta prvorojenki nadela ime Julija Aiko. "Z Ano sva izbrala dve imeni, Julija je slovensko, Aiko pa japonsko. Aiko pomeni 'little loved one' oz. mala ljubljena."

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 7. uri na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

