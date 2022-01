"Brez transplantacije me ne bi bilo več tukaj" #video

V oddaji Jutro na Planetu sta voditelja Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa gostila Tio Grbič, mlado prejemnico jeter, prek videopovezave pa se jim je pridružil tudi direktor zavoda Slovenija-transplant Andrej Gadžijev.

Tii so pri treh leti diagnosticirali avtoimunski hepatitis. "Do srednje šole je zdravljenje potekalo normalno, jemala sem vso potrebno terapijo. V srednji šoli so se začeli manjši zapleti, moja osnovna bolezen je prešla v cirozo, zato so me 1. julija uvrstili na čakalno listo za jetra. 29. aprila je bila izvedena transplantacija in zdaj živim z novimi jetri," je povedala Tia in dodala, da je bil njena operacija urgentna. "Če novih jeter ne bi bilo, tudi mene danes verjetno ne bi bilo."

Podatka, čigava jetra je prejela, nima. "Verjetno enkrat v prihodnosti bi si (želela izvedeti, op. p.). Če to ne bi bilo mogoče, pa da bi se vsaj na neki način lahko zahvalila.

