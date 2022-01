"Raje spijem kislino in umrem, kot da sem še kdaj z njim"

Nocoj ob 20.40 si boste na Planetu lahko ogledali prvo epizodo osme sezone priljubljenega resničnostnega šova Poroka na prvi pogled (Married At First Sight), ki boste lahko spremljali od ponedeljka do petka zvečer. Do zdaj ste lahko na Planetu spremljali sedmo sezono, mi pa smo preverili, kaj se je zgodilo s pari, ki so v njej sodelovali.

1. Seb Guilhaus in Elizabeth Sobinoff

V šesti sezoni Elizabeth Sobinoff ni imela sreče s svojim izbrancem Samom Ballom, zato so ji v sedmi sezoni dodelili novega izbranca, Seba Guilhausa. Par je sprva ostal skupaj tudi po koncu eksperimenta, vendar se je naposled marca lani razšel. "Vzajemno sva se odločila, da končava najino razmerje," je takrat razkril Seb, ob tem pa se je vsem oboževalcem zahvalil za izkazano podporo. Seb ima zdaj novo dekle, prav tako pa je svojo novo ljubezen na socialnih omrežjih razkrila Elizabeth Sobinoff.

2. Mishel Karen in Steve Burley

Tudi Mishel Karen in Steve Burley nista ostala skupaj po koncu eksperimenta. Mishel že prej ni bila navdušena nad dejstvom, da je Steve svojo izbranko v prejšnjem razmerju varal, njun odnos pa je tudi v šovu zaznamovalo kar nekaj prepiranja. Na finalni slovesnosti sta se tako odločila za razhod, zatrjujeta pa, da sta ostala v dobrih odnosih.

3. Amanda Micallef in Tash Herz

Amanda Micallef in Tash Herz sta predstavljali prvi istospolni par, ki je kdaj sodeloval v resničnostnem šovu. Žal sta se v razmerju srečevali z veliko težavami, zato sta eksperiment zapustili predčasno. Nenaklonjenost ena drugi pa vztrajno izkazujeta tudi s svojimi objavami na družbenih omrežjih. Amanda sicer še vedno ostaja samska, medtem ko ima Tash že novo izbranko.

4. Aleks Markovic in Ivan Sarakula

Aleks Markovic in Ivan Sarakula sta se že takoj na začetku eksperimenta zelo dobro ujela, saj sta oba po poklicu nepremičninska agenta, pa tudi v prepričanjih sta si bila kar podobna. Kljub dobremu začetku pa se tudi za ta par ni končalo srečno. Po šovu sta sprva ostala skupaj, na ponovnem snidenju vseh udeležencev eksperimenta pa je druga zvezda šova, Natasha Spencer, razkrila, da sta se razšla. Ob tem je dejala: "Če sem prav razumela, ima Ivan Aleks še vedno zelo rad, Aleks pa je začelo motiti, da se je Ivan zelo spoprijateljil z Mikeyjem Pembrokom in mu začel postajati vedno bolj podoben. Aleks menda iz tega razloga z Ivanom sploh ne govori več."

5. Josh Pihlak in Cathy Evans

Tudi za Josha Pihlaka in Cathy Evans je na začetku šova kazalo, da se dobro ujemata, kar so hitro zaznali tudi oboževalci. Četudi so izredno navijali, da bi par ostal skupaj, se jim želja ni izpolnila. Par je šov zapustil pred finalno ceremonijo. "Resnično sem premišljevala o svoji odločitvi. Na začetku sva bila močan par in veliko truda sem vložila v najino razmerje, ampak naposled sem ugotovila, da jaz nisem prava za Josha, Josh pa ni pravi zame," je njuno zgodbo opisala Cathy.

6. Poppy Jennings in Luke Eglin

Tudi zveza Poppy Jennings in Luka Eglina ni bila uspešna. Par se je sicer poročil, ampak njuno razmerje ni trajalo dolgo. Poppy je imela pomisleke že na njun poročni dan, po nekaj tednih pa je tudi zapustila eksperiment, da bi spet lahko bila s svojima dvema otrokoma.

7. KC Osborne in Drew Brauer

KC Osborne in Drew Brauer sta sprva veljala za popoln par. Kljub sprva odličnemu ujemanju se je par po koncu eksperimenta razšel. KC je ob tem na družbenem omrežju Instagram napisala: "To je bil eksperiment, ki se za naju na koncu ni izšel. Četudi to ni bila prava poroka, sem se za odnos trudila od začetka do konca. Drew je moški, ki je postal moj dober prijatelj, in najino izkušnjo bom cenila do konca svojega življenja."

8. Vanessa Romito in Chris Nicholls

Vanessa Romito in Chris Nicholls nista imela sreče. Zaradi nenehnega prepiranja sta se razšla že v zgodnjih fazah eksperimenta.

9. Stacey Hampton in Michael Goonan

Stacey Hampton in Michael Goonan sta se med eksperimentom srečevala z mnogimi težavami. Stvari pa so s slabega stanje prešle na slabše, saj naj bi se Michael poljubil z drugo zvezdnico šova – Hayley Vernon. Nato je bilo videti, da je par uspešno premagal vse ovire in zato sta se odločila poskusiti z zvezo tudi po koncu eksperimenta. Na ponovnem srečanju udeležencev šova je odjeknila govorica, da naj bi Stacey spala z drugim udeležencem šova - Mikeyem Pembrokom. Kaže, da je bila s tem usoda para zapečatena. Stacey je po koncu njunega razmerja na Instagramu zapisala: "Raje spijem kislino in umrem, kot da sem še kdaj skupaj z njim." Michael pa ima sedaj že novo dekle.

10. Natasha Spencer in Mikey Pembroke

Natasha Spencer in Mikey Pembroke svojega odnosa nista začela graditi na dobrih temeljih, zato sta se odločila, da bo za oba najbolje, da eksperiment zapustita kot prijatelja.

11. Hayley Vernon in David Cannon

Hayley Vernon in David Cannon sta gotovo par, ki je v šovu poskrbel za dramo. Njuno razmerje že na začetku ni bilo rožnato, stvari pa so se samo dodatno stopnjevale, ko naj bi Hayley med eksperimentom poljubila drugega zvezdnika šova – Michaela Goonana. To je pripeljalo do tega, da so v seriji pokazali, kako David z njeno ščetko čisti straniščno školjko. Strokovna komisija se je naposled odločila, da par ne bo več sodeloval v šovu, zato ju je prosila, naj šov zapustita.

12. Connie Crayden in Jonethen Musulin

Connie Crayden je bila sprva mnenja, da je v Jonethenu Musulinu našla svojega očarljivega princa. Tekom oddaje so začele napetosti med njima naraščati in Connie je Jonethena označila za nezrelega. Tudi Jonethen je za Connie dejal, da težko ustreže vsem njenim željam. Po koncu eksperimenta se je par odločil za prijateljski razhod.

