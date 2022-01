Šok: mislili so, da je žrtev varanja, na koncu pa ...

Stacey in Michael sta v oddaji Poroka na prvi pogled, v kateri udeleženci spoznajo svoje partnerje šele tik pred oltarjem in skozi eksperiment poskušajo ugotoviti, ali so si dejansko usojeni, veljala za enega najbolj prepoznavnih parov.

Veliko prahu je dvignila afera, ko je Stacey doma obiskala svoja otroka, Michael pa se je v tem času zapletel z drugo udeleženko šova Hayley. Čeprav je Hayley pred vsemi udeleženci šova zatrjevala, da sta se res poljubljala, Michael tega dejanja ni nikoli priznal.

Tudi Stacey Hayleyjinim besedam ni želela verjeti, zato so med njima večkrat izbruhnili glasni prepiri, vseeno pa je ves čas zatrjevala, da svojemu izbrancu Michaelu ne more več povsem zaupati. Michael se je zato ves čas trudil, da bi spet pridobil njeno zaupanje. Pozneje sta zgladila odnose in se odločila, da bosta v zvezi poskusila ostati tudi zunaj oddaje. Nekaj časa jima je res dobro kazalo. Vse do večerje, na kateri so se ponovno zbrali vsi udeleženci šova.

Tam je za velik šok poskrbela udeleženka šova Natasha Spencer, ki je v predzadnji oddaji razkrila, da je njen "nekdanji mož" Mikey Pembroke spal s Stacey. To je naredila med zdravico. "Rada bi nazdravila Stacey, ker je spala z mojim možem ob najini enomesečni obletnici. Na zdravje, srček."

Ko je Natasha Spencer razkrila, da naj bi Stacey spala z njenim "možem", so bili udeleženci šova močno šokirani.

Njene besede so osupnile vse prisotne, vseeno pa je Stacey vse skupaj zanikala. Nato se je oglasil še Mikey, s katerim naj bi Stacey skočila med rjuhe, in potrdil besede "nekdanje žene" ter prisotnim pokazal še sporočila na telefonu, ki naj bi si jih tistega dne izmenjala.

Stacey je obtožbe ves čas zanikala.

Toda Stacey je vse to še naprej zanikala in dodala, da četudi bi se to res zgodilo, to v resnici sploh ne bi bila težava, saj naj bi bila v tistem času samska. V tistem času se je namreč zgodila afera z domnevnim varanjem med njenim "možem" Michealom in Hayley, zato je Stacey zaradi tega želela zapustiti eksperiment.

Vidno šokiran ob dogajanju na večerji je bil razumljivo Staceyjin mož Michael. "Oprostil bom Stacey, če se je to zgodilo. Vendar ji ne bom odpustil, če laže. S tem bi pri meni prestopila mejo," je dejal.

Michaela je novica močno presenetila.

Kako se bo vse skupaj razpletlo in ali bo resnica vendarle prišla na dan, bo jasno v nocojšnji finalni oddaji.

