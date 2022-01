Poglejte, kakšen dosežek je uspel Damjanu Murku v Milijonarju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Milijonarju tudi ta teden spremljamo znane obraze, ki v parih tekmujejo za dober namen. V ponedeljkovi oddaji je dober rezultat uspel Damjanu Murku in vedeževalcu Blažu.

Damjan Murko in vedeževalec Blaž sta v Milijonarju po pričakovanjih poskrbela za pestro dogajanje in veliko smeha, izjemno dobro pa jima je šlo tudi pri vprašanjih, kjer sta zelo uspešno uporabila tudi vse tri oblike pomoči. Na koncu sta pravilno odgovorila na deset vprašanj in društvu Rdeči noski priborila 2.500 evrov.

"Midva sva se res potrudila in tudi nisva bila tako slaba," je končni izkupiček pokomentiral Damjan Murko in dodal, da je bila ta izkušnja izjemno prijetna. Da je njun dosežek v dobrodelnem kvizu odličen, se je strinjal tudi voditelj Jure Godler. Več v zgornjem videu.

V oddaji sta na vroči stol sedla tudi tekmovalca Exatlona Franko Bajc in Denis Porčič - Chorchyp. Pravilno sta odgovorila na tri vprašanja, potem pa je oddajo prekinila sirena. S kvizom bosta nadaljevala v torkovi oddaji.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.