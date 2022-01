Uresničila si je svojo največjo otroško željo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dobrim mesecem dni je Marjanca po zmagi v velikem finalu postala zmagovalka prve sezone Exatlona Slovenija. Po treh mesecih v Dominikanski republiki, kolikor jih je preživela v najtežjem šovu slovenskih televizij, se je Šentjurčanka odločila obiskati to karibsko državo še v lastni režiji in bolje spoznati njene posebnosti.

Na svojem profilu na Instagramu je razložila, da je bila v času Exatlona popolnoma osredotočena na tekmovanje, zato pa ima zdaj več časa za ogled znamenitosti. "Mislim, da se bom še velikokrat vrnila sem," je zaupala svojim sledilcem. In kaj ji je tam najbolj všeč? "Vse. Še posebej to, da sem tu doživela eno najlepših izkušenj v življenju."

Povedala je še, da se tokrat ni odpravila do poligonov Exatlona, saj se zadržuje na drugi strani otoka. Če bi to želela, bi se morala do tja voziti kar pet ur. Si je pa med potepanjem po Dominikanski republiki 25-letnica izpolnila največjo otroško željo - plavanje z delfini.

Foto: Instagram

