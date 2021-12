Exatlonovci združili moči in pomagali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutro na Planetu je bilo danes obarvano dobrodelno zaradi plemenite geste naših Exatloncev. Kakšen je bil izkupiček dobrodelne akcije do tega jutra, si oglejte spodaj. Še vedno pa je aktivna številka za pomoč živalim ZAVETISCELJ5 na 1919.

Igor Mikič - Mišica je bil pobudnik Exatlon dobrodelne akcije, ki jo je sprožil v ponedeljek v oddaji Jutro na Planetu. Danes smo dobrodelni ček predali Zavetišču Ljubljana, večina Exatloncev je darovala svoje drese, nekaj pa jih je prišlo danes tudi na predajo donacije. Vsi, ki ste donirali, pa se do konca tedna lahko še vedno potegujete za drese svojega najljubšega Exatlonca. Če želite še dres, pošljete zajem zaslona poslanega sporočila SMS in ime najljubšega tekmovalca na nagrade@planet-tv.si.

Direktor Zavetišča Ljubljana nas je poučil tudi o tem, kako skrbeti za štirinožne prijatelje v teh zimskih časih in da si vsak zasluži topel dom. Vsaj za hip pa so jih ogreli tudi Exatlonovci, ki so lahko pobližje spoznali prebivalce zavetišča. Mikič sicer razmišlja o tem, da bi imel spet svojo žival, zato je bil obisk zavetišča zanj še toliko pomembnejši.

Utrinke s snemanja si lahko ogledate v spodnji galeriji.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Pravila in pogoje dobrodelne akcije "Doniraj in se poteguj za dres najljubšega Exatlonovca" si lahko ogledate na planet.si

A dobrodelnosti še ni konec, že jutri boste v oddaji lahko spoznali, kaj pripravlja tekmovalec Jan Čampa in komu želi pomagati.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu vsak delavnik ob 7.25 na Planetu. Bodite z nami.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Zamujene vsebine so na voljo v Planeteki.