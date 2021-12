Trenirajte v družbi Exatlonovcev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 7.25, v tem tednu za razgiban začetek dneva skrbijo tekmovalci iz oddaje Exatlon. Pridružite se jim tudi vi.

Po jutru se dan pozna, zato vas tekmovalci Exatlona vabijo, da se jim v tem tednu vsako jutro na Planetu pridružite pri skupni telovadbi. Vaje sta tokrat vodila član modre ekipe Jadran Nik Korošec in član rdeče ekipe Igor Mikič - Mišica, pri treningu pa so se jima pridružili številni preostali tekmovalci. Več v zgornjem videu.

Dobrodelna akcija

Exatlonovci pa v teh dneh moči niso združili samo na skupnih treningih, ki so jih pripravili za gledalce oddaje Jutro na Planetu, ampak so v sodelovanju s Planet TV organizirali tudi dobrodelno akcijo, s katero bodo poskušali zbrati čim več sredstev za zapuščene živali.

Pobudnik akcije Igor Mikič - Mišica in zmagovalec Exatlona Slovenija Franko Bajc sta v včerajšnji oddaji Jutro na Planetu gledalce in gledalke pozvala, da prek telefona pošljejo SMS-sporočilo s ključno besedo ZAVETISCELJ5 na 1919 in prispevajo pet evrov za zapuščene živali, ki potrebujejo našo pomoč.

Sodelujoči se lahko potegujejo tudi za dres najljubšega exatlonovca ali exatlonovke, medtem ko je voditelj Miran Ališič za dobrodelno akcijo prispeval piščalko, s katero je označil začetek vsake tekme v Exatlonu.

