Tinkara Fortuna: Zaradi Exatlona smo morali tudi doma postavljati poligone #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo lahko od ponedeljka do petka ujamete ob 7.25 na Planetu, sta se tokrat oglasila pevka Tinkara Fortuna in Denis Porčič - Chorchyp, ki sta po sodelovanju v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko prišla na idejo, da bi skupaj izdala posebno pravljico za otroke, ki bi jim pomagala pri razvijanju motoričnih sposobnosti.

Za Tinkaro Fortuna je to že druga knjiga za otroke. Gre za slikanico in rime o živalih z naslovom Tin in Fortuna - Živalska avantura, navdih pa je dal Denis Porčič - Chorchyp, s katerim sta sodelovala v oddaji Zvezde pod masko.

"Denis mi je razlagal, da ima vadbo za otroke, kjer oponaša živali, sama pa tudi veliko delam z otroki, saj ustvarjam otroške knjigice, in sem takoj dobila idejo, da bi lahko na to temo napisala zgodbo, v katero bi vpletla Tina in Fortuno, lika, ki se pojavljata v mojih delih, na spletu pa bo Denis vse te vaje prikazal glavnima junakoma."

"Oba bom naučil, kako se pravilno giba. Mislim, da je tudi Exatlon dobro vplival na otroke in se zato zdaj več gibajo. Obvladanje določenih živalskih gibov mi je v Exatlonu dalo določeno prednost. Otroci s tem pridobijo motorične sposobnosti, se začnejo zavedati samega sebe in svojega telesa. Vemo namreč, da so bili otroci v zadnjem času preveč časa na telefonih in tako trenirajo samo prste," je povedal nekdanji tekmovalec Exatlona Denis Porčič - Chorchyp.

Da je Exatlon močno vplival na otroke in njihovo željo po gibanju, je potrdila tudi Tinkara, ki je bila tudi sama redna gledalka Exatlona, izjemno navdušenje nad poligoni pa so pokazale njene tri hčerke, zato so jih morali postavljati celo po stanovanju, otroci pa so na improviziranih poligonih tekmovali tudi na ulici pred hišo. Več v zgornjem videu.

Celoten pogovor s Tinkaro Fortuna in Denisom Porčičem - Chorchypom v oddaji Jutro na Planetu si lahko ogledate na planeteka.si.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do petka ob 7.25. Vse zamujene oddaje najdete na planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.