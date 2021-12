Exatlonca priznala: Da, skupaj sva! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samo Petje, ki je drugouvrščeni tekmovalec Exatlona, nam je v oddaji Jutro na Planetu zaupal, kako je bilo pred in po finalu. V šov je vstopil samozavestno in je bil proti koncu, že skoraj da ne, bil prepričan v finale. A četudi se ni izšlo ravno po njegovih načrtih, pravi, da je bil vedno samozavesten in je tudi predvideval, kakšne bodo poteze nasprotnika Franka Bajca. Večer pred finalnim dvobojem je Samo še vadil ciljanje, a je bil Franko boljši.

Prvič sta bila oba gosta v studiu, zato smo ju kar povprašali po ljubezenskem statusu. Lara je besedo predala Samu: "Ja, ko sva se vrnila iz Exatlona, sva se pogovorila in sva rekla, da nadaljujeva to zgodbo iz Exatlona in da sva skupaj."

Lara je priznala, da to ni bila ljubezen na prvi pogled. Ne, iskreno on mi ni bil všeč s tisto brado, je opisala prve skupne trenutke v šovu. Nato pa se se zbližala, ko ji je Samo nudil oporo med tekmovanjem, saj je bila Lara pred prvim izločitvenim dvobojem, ki ga je nato tudi uspešno prestala. Opozorila je tudi, da je bil verjetno v šovu videti kot strog in poln samega sebe, a v resnici ni tako, je prijazen, je zaključila Lara.

Tudi v prihodnjem tednu ne zamudite oddaje Jutro na Planetu. Exatlon bomo spremljali tudi po koncu šova. Ne zamudite Jutro na Planetu vsak delavnik ob 7.25 na Planetu.