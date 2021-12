Tina Gaber: Velikokrat sem jokala #video

V petek se je z velikim finalom zaključil šov Exatlon Slovenija. Velika zmagovalca sta postala Marjanca Polutnik in Franko Bajc, ki sta prejela vsak po 50 tisoč evrov.

Gostja oddaje Jutro na Planetu je bila tokrat Tina Gaber, ki je v Exatlonu skrbela za to, da so gledalci dobili bližnji vpogled v to, kako se tekmovalci počutili med fizično in psihično napornimi preizkušnjami na poligonih in jih vodila skozi zabavne ugibanke.

Med drugim je povedala, kako je bilo videti zakulisje nastajanja oddaje, ki jo je ustvarjala številčna mednarodna ekipa in kako se je spopadala z visoko vročino in vlago v Dominikanski republiki ter razkrila, da so jo med snemanjem oddaje občasno premagala čustva. "Jaz sem velikokrat jokala. Hitro se navežem na ljudi. Vsak petek, ko je nekdo izpadel, je bilo meni res težko," je povedala simpatična voditeljica.

Del pogovora s Tino Gaber si lahko pogledate v zgornjem videu, celotnega pa najdete na planeteka.si.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do petka ob 7.25.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.