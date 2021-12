Zmagovalca Exatlona sta Marjanca Polutnik in Franko Bajc #video

Z velikim finalom se je zaključila prva sezona najtežje televizijske preizkušnje Exatlon Slovenija. Pokal in nagrada 50 tisoč evrov je šla v roke Marjance Polutnik in Franka Bajca.

Veliki finale Exatlona je ponudil vse, kar smo pričakovali. Bilo je napeto, dramatično in za tekmovalce izjemno naporno. Najprej je moral vsak od štirih finalistov izbrati po en poligon, na katerem želi tekmovati, in tudi finalno igro, ki mu najbolj ustreza. Na vsaki tekmi so nato tekmovali na štiri točke, medalje, ki so jih finalisti osvojili med tekmovanjem, pa tokrat niso več veljale.

Najprej sta se Vanja Štembergar in Marjanca Polutnik pomerili na poligonu Močerad, ki ga je izbrala 25-letna Šentjurčanka in upala, da bo hitro strla odpor 36-letne Ljubljančanke. A ni šlo po njenih načrtih, saj jo je Vanja nekoliko presenetila s svojo izjemno predstavo in na koncu slavila s 4:2.

Nato sta se na poligon Zlata mrzlica, ki ga je izbral Samo Petje, podala moška finalista. Tudi Samo z izborom poligona in finalne igre ni zmedel Franka. Ta je dvoboj dobil suvereno z rezultatom 4:1.

Nato sta se spet pomerili dekleti. Poligon Mesto Exatlon in finalno igro je tokrat izbrala Vanja. Marjanca je vedela, da mora tokrat zmagati, če želi ohraniti upe na končno zmago. To ji je tudi uspelo in z rezultatom 4:1 je izenačila na 1:1 v zmagah. O končni zmagovalki je tako odločal šele tretji poligon.

Še pred tem sta ponovno pomerila Samo in Franko. Samo je potreboval izenačenje v zmagah, a bil je pred težko nalogo, saj je dvoboj potekal na poligonu Pekel, ki ga je izbral Franko. Tudi v drugo je bil Franko suveren in z rezultatom 4:1 prišel do druge in s tem odločilne zmage ter postal veliki zmagovalec prve sezone Exatlon Slovenija.

Sledila je še odločilna tekma finala pri dekletih. Tretji poligon Modri dirkač je izbralo vodstvo tekmovanja, finalna igra pa je bila kombinacija finalnih iger, ki sta jih dekleti izbrali na prejšnjih dveh poligonih. Več hitrosti, natančnosti in osredotočenosti je pokazala Marjanca in si z zmago z rezultatom 4:1 priborila naziv najboljše v prvi sezoni Exatlona Slovenija.

Veselje obeh zmagovalcev je bilo nepopisno in podelila sta ga lahko tudi z nekaterimi že izpadlimi tekmovalci, ki so finaliste podpirali na zadnjem dejanju najtežje televizijske preizkušnje pri nas. Ob poligonu so bili Jan Čampa, Igor Mikič, Andrei Lenart, Lara Deu, Alen Lamper in Eva Peternelj.

"Vanje sem se bala, ker nikoli ne vem, kaj pričakovati od nje. Je zelo močna nasprotnica. Sem pa zelo ponosna, ker je bila ona z mano, ker je še vseeno del Triglava in želela sem si, da bi bili v finalu sami tekmovalci Triglava. Bila je res nepozabna izkušnja, ne dojemam še, kaj se dogaja, imam mešane občutke. Očitno bom morala vse skupaj še malce prespati," je takoj po zmagi povedala Marjanca Polutnik.

"Če govorim samo o finalu, sem se počutil zelo suvereno, saj imam rad pritisk in zdaj ga je bilo največ, odkar sem tukaj. Imel sem res dobrega nasprotnika, ki je to še bolj podžgal. Prva točka, ki sem jo dosegel, je bila najpomembnejša, saj mi je takrat odleglo in je bilo lažje v nadaljevanju," pa je svoje misli strnil Franko Bajc.

Zamujene epizode in ekskluzivne vsebine najdete tudi na Planeteka.si.

