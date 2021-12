Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo med delavniki ujamete ob 7.25, so tokrat gostili finalistko šova Exatlon Slovenija, Vanjo Štembergar, ki je povedala, da je kljub porazu zmagovalka, saj je na poligonih dala vse od sebe.

Najbolj ponosna je na to, da je dobila prvo tekmo finala, čeprav je mislila, da predvsem zaradi poškodbe in Marjančine izbire poligona nima pravih možnosti. Povedala je, da ji bo poleg finala najbolj v spominu ostala prva mednarodna tekma z Mehiko, kjer je Slovenija zmagala in s tem Mehiki zadala sploh prvi poraz na tovrstnih preizkušnjah.

Kaj je Vanja še povedala o svoji izkušnji iz Dominikanske republike, si lahko pogledate v zgornjem videu. Več vsebin pa najdete tudi na Planeteka.si.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do petka ob 7.25.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.