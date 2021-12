V petek se je odvil veliki finale šova Exatlon, v katerem sta slavila Marjanca Polutnik in Franko Bajc. Zmagovalca, ki sta poleg velikega pokala prejela tudi vsak po 50 tisoč evrov, sta se oglasila v studiu oddaje Jutro na Planetu in spregovorila o tej nepozabni izkušnji.

Oddaja Jutro na Planetu, ki jo lahko od ponedeljka do petka ujamete ob 7.25 na Planetu, je bila tokrat tudi v znamenju Exatlona. Najprej je o svojih vtisih iz Dominikanske republike spregovorila Marjanca Polutnik.

Kasneje sta Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa poklepetala še s Frankom Bajcem. V studio so prišli tudi nekateri člani Frankove družine in brat mu je ob tem pripravil posebno presenečenje, ki ga je ganilo do solz. Več v videu na vrhu članka.

Zmagovalcema sta se kasneje v studiu pridružila tudi Igor Mikič - Mišica, ki je nastopil s svojo skladbo, in Tina Gaber, ki je kot sovoditeljica tekmovalce spremljala cel Exatlon. Zamujeno oddajo si lahko ogledate na Planeteka.si.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do petka ob 7.25.

