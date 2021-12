Franko po zmagi v Exatlonu priznal: Ostal sem brez besed

Odvil se je tudi veliki finale tekmovanja Exatlon. Zmagovalec med fanti je postal Franko Bajc, član rdeče ekipe Triglav, ki je ugnal Sama Petjeta. Takoj po finalni tekmi je razkril, kakšni občutki so ga prevevali in komu svojo zmago posveča.

Franko Bajc je v Dominikanski Republiki osvojil prestižni naziv zmagovalca Exatlona. Takoj po osvojeni zmagi je komaj našel prave besede, s katerimi je opisal svoja občutja: "Vse skupaj se mi zdi malo neverjetno. Ta zmaga je bila za vse tiste, ki ste verjeli vame in navijali zame. Za vse tiste, ki so mi dajali nasvete tukaj, in vse, ki ste si želeli, da zmagam. Jaz sem dal na poligonu danes vse od sebe. Upam, da se je to videlo."

Franko je priznal, da se je že zjutraj prebudil z načrtom, da bo zmagal. Zadal si je, da zmaga prvo točko in s tem nasprotnika vrže iz tira: "In prvo točko sem nato precej suvereno zmagal. Od takrat naprej sem čutil, da mi bo usojeno zmagati na poligonu, kjer sem začel to zgodbo in jo tudi končal." Priznal je, da je bil Samo dober nasprotnik v finalu, kar je zmago naredilo še slajšo.

Zmagovalec Exatlona je nato razkril, kaj mu od celotnega tekmovanja ostaja v najlepšem spominu: "Brez dvoma izkušnja, ki sem jo delil z ljudmi tukaj. Bili smo namreč res enotna ekipa, kljub temu, da smo značajsko popolnoma različni. Vsakemu posebej sem hvaležen, ker je preživljal čas z mano, saj sem bil na trenutke tudi naporen, ker sem imel precej slabih dni."

Franko se je ob zmagi posebej zahvalil tudi svojemu mentorju in nekdanjemu tekmovalcu šova Denisu Porčiču: "Če ne bi bilo njega, sem več kot prepričan, da tega izziva ne bi sprejel. Dal mi je veliko nasvetov, predvsem za finale, in treniral z mano. Zato je ta zmaga tudi zanj."

Zmagovalec Exatlona je v zaključni misli priznal, da mu je Exatlon dal točno to, kar si je želel. Vsak dan je bil namreč nabit z adrenalinom, ki je Franku dajal tudi pogon za tako uspešno premagovanje poligonov. "Zdaj pa novim izzivom naproti," je še izdal novopečni zmagovalec šova Exatlon.

Če ste današnjo ali katero od prejšnjih epizod šova Exatlon zamudili, si jo lahko ogledate na Planeteka.si.

