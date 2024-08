"Dobrodošla na svet, naša mala Sia," je Eva Peternelj zapisala pod fotografije, ki jih je ob rojstvu hčerke delila na svojem družbenem omrežju Instagram. Kot je razvidno s fotografij, je rodila v izolski bolnišnici.

Postala 100-odstotna lastnica podjetja

S partnerjem Žigo Miličem, osebnim trenerjem, sta skupaj dobri dve leti, skupaj pa imata že hčerko Elo, ki sta se je razveselila aprila lani. Med deklicama je tako zgolj leto in tri mesece razlike. Kot je Eva povedala svojim sledilcem, je bil njen prvi porod zelo zahteven, trajal je več kot sedem ur, pustil pa je tudi dolgoročne posledice, kot so raztrganine.

Evo sicer poznamo kot osebno trenerko, nekdanjo tekmovalko Exatlona ter podjetnico in soustanoviteljico znamke Peach Booty Plan. Podjetje s športnimi oblačili je ustanovila z nekdanjim fantom Nikom Žujem, a je pred kratkim postala 100-odstotna lastnica. Kot je izpostavila v zapisu na družbenem omrežju Instagram, podjetja z nekdanjim partnerjem ni bilo lahko voditi, "ampak z majhno mero potrpežljivosti in prilagajanja, se da tudi to". "Uspešno sva podjetje vodila naprej še kar nekaj let. Natančneje skoraj štiri leta, dokler Nik ni izrazil želje, da bi to pot rad zaključil," je pojasnila.

Preberite tudi: