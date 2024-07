Slovenska filmska in gledališka igralka Maruša Majer je v veselem pričakovanju. Po poročanju revije Lady s partnerjem, režiserjem Matjažem Ivanišinom, pričakujeta drugega otroka.

Par ima skupaj že triletno hčer, ki sta se je razveselila leta 2021.

Je del igralske družine

Tako Majerjeva kot Ivanišin imata znani sestri. Marušina sestra dvojčica je Metka Majer, novinarka notranje politike na Pop TV, Matjaževa sestra pa je igralka Nina Ivanišin, ki je od leta 2018 poročena z igralcem Klemnom Janežičem. Njuna družina je tako v veliki meri povezana z igralstvom in filmografijo.

Sicer je 39-letna Štajerka Maruša Majer redno zaposlena v ljubljanski Drami, ki so jo zaradi prenove preselili na Litostrojsko cesto. Kot filmska igralka je med drugim zaigrala v filmih Ivan in Dedek gre na jug ter v televizijskih serijah Življenje Tomaža Kajzerja in Gospod profesor.

Igralki Minca Lorenci (levo) in Maruša Majer (desno) na letošnjem festivalu Borštnikovo srečanje. Foto: Mediaspeed

