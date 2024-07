Potem ko se je marsikdo spraševal, kdaj bo poroka še edinega neporočenega člana skupine Kvatropirci, je baritonist Jordan končal 13-letno zvezo s partnerko Karmen. Skupaj sta si ustvarila tudi dom, a se njuna zveza očitno ni izšla.

Skupini se je pridružil pred dvema letoma in pol

Albin Jordan se je skupini pridružil pred dvema letoma in pol ter z njimi soustvaril pesmi, kot so Življenje, Če verjameš v ljudi, Ti daješ ljubezen in najnovejšo Ti, kakor vino.

Je edini izmed članov, ki ima poleg udejstvovanja v skupini tudi redno službo. Je namreč programer, v prostem času pa rad kuha.

Člani skupine Kvatropirci (od leve proti desni): Tomaž Krt, Albin Jordan, Samo Kališnik in Matej Kocen. Foto: Mediaspeed

Preberite tudi: