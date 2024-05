Trenutno najbolj priljubljena narodnozabavna skupina pri nas je na koncertu na vzpetini nad Preddvorom pripravila veliki open air spektakel, kakršnega v Sloveniji še ni bilo. Člani skupine Fehtarji so na oder prišli kar s helikopterjem v spremljavi skladbe iz filma Top Gun, dogodek pa zaključili z večminutnim ognjemetom. "Napovedali smo najbolj odpičen prihod na oder do zdaj in obljube smo se držali," so povedali po dogodku. Njihov prihod s helikopterjem si oglejte v zgornjem posnetku.

Na edinstvenem dogodku v osrčju slovenskih gora so Fehtarji obiskovalcem koncerta predstavili pesmi z nedavno izdanega albuma, pri čemer so se jim pridružili številni glasbeni gostje. Ustvarili so pravi hribovski žur, kjer se je vriskalo, plesalo v gojzarjih in prepevalo na ves glas.

Utrinke z dogodka, ki so ga poimenovali Gojzar Tanc, si oglejte v spodnjem posnetku:

"To so trenutki, o katerih bomo čez nekaj let govorili vnukom"

Dogodek je potekal na travnatem prizorišču, ki so ga poimenovali Alpska arena pod Kamniško-Savinjskimi Alpami, do katerega je iz Preddvora dobrih dvajset minut hoje. Gre za planoto v vasi Možjanca, ujeto med Krvavec, Grintovec in Storžič ter okoliške hribe, v daljavi pa se vidi celo Triglav.

"Danes smo naredili nekaj, na kar bomo vedno ponosni. To so trenutki, o katerih bomo čez nekaj let govorili vnukom. Danes smo bili vsi enaki. Probleme, statuse in nazive smo pustili v dolini, obuli smo gojzarje in se prepustili razgledom, glasbi in dobri družbi," so povedali po dogodku. In dodali: "To je bil večer, ki ga z eno besedo ni mogoče opisati. So špili, ki so vrhunski, in so špili, kot je bil včerajšnji – nepozaben in za v knjigo naših najlepših spominov."

Fehtarji so ustvarili pravi hribovski žur, kjer se je vriskalo, plesalo v gojzarjih in prepevalo na ves glas. Foto: Rok Deželak, Žan Zajc

Gost presenečenja legendarni Oto Pestner

Na edinstvenem dogodku pod Kamniško-Savinjskimi Alpami so kot posebni glasbeni gostje nastopili skupina Čuki in pevka Tjaša Božič. Kot goste presenečenja so povabili še skupino Kvatropirci, pevko Sašo Lešnjek in legendarnega Ota Pestnerja. Ta je z njimi zapel dve pesmi Ansambla Alpski Kvintet – Ljubim te, Slovenija in Kranjsko dekle. Že pred nastopom Fehtarjev pa sta obiskovalce ogrevali skupini Vzrock in Skater ter DJ Ney.

Posebnost tega koncerta je bila obveznost, da so morali obiskovalci priti v gojzarjih ali pohodnih čevljih, od kjer tudi ime dogodka Gojzar Tanc. Pozvali so tudi, naj moški oblečejo irharce, ženske pa pajkice, kar so obiskovalci upoštevali. Kot je že na predstavitvi dogodka povedal kitarist skupine Matic Plevel, so si namreč želeli ustvariti "pristno hribovsko vzdušje".

Koncert v osrčju slovenskih gora so sklenili z večminutnim ognjemetom. Foto: Rok Deželak, Žan Zajc

"To so sanje vsakega glasbenika in mi jih zdaj živimo"

"Dejstvo je, da bo vsak izvajalec rekel, da je njegova publika najboljša, ampak naša publika je postala prava podeželska rock'n'roll fehtarska družina. Brez njih nas danes tukaj ne bi bilo. Oni so tisti, ki so v veliki meri zaslužni za naše uspehe. Oni nam sledijo na popolnoma neznano lokacijo in z nami ustvarijo alpski spektakel. Mi pa se po najboljših močeh trudimo, da jim to zvestobo in podporo vrnemo nazaj z glasbenim doživetjem," so člani skupine izpostavili po koncertu.

In dodali: "Naš cilj je bil, da se obiskovalci koncerta danes v dolino vrnejo z lepimi občutki, in upamo, da smo cilj uresničili. Organizirati nekaj takega res ni enostavno, ogromno je logističnih problemov, do zadnjega ne veš, ali bo vreme zdržalo, ali bodo ljudje sploh prišli nekam, kjer še nikoli niso bili. In ko se vse stvari poklopijo, ko publika v Alpski areni v en glas zapoje nov komad z albuma, ki je star dobra dva tedna ... To so sanje vsakega glasbenika in mi jih zdaj živimo. Hvala je premalo."

Koncert na vzpetini nad Preddvorom je bil njihov največji in najpomembnejši projekt v letošnjem letu, kjer so obiskovalcem predstavili pesmi z novega albuma Zan'ga dej. Na albumu je enajst pesmi, med njimi štiri priredbe, vse druge pa so avtorske. Album zaznamujeta harmonika in podeželski rock'n'roll, v pesmih pa Fehtarji opisujejo podeželske navade, ljudi, ki jih srečujejo, in kraje, od koder prihajajo.

