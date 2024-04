Skupina Fehtarji bo 8. maja izdala svoj novi album. Danes so izdali novo avtorsko pesem z naslovom Zan'ga dej in videospot, v katerem se jim je pridružil tudi znani slovenski voditelj Denis Avdić, ki je z njimi posnel delček spota.

Na novem albumu Fehtarjev bo 12 pesmi. "Schatzi že poznate, vse ostale so nove," so povedali Fehtarji in poudarili, da bodo na prihajajočem albumu samo tri priredbe – ena izmed njih bo že dobro znana pesem Schatzi, vse ostale pesmi bodo avtorske. Pod nove pesmi se podpisujeta Fehtarja Samo in Blaž, Matjaž Vlašič, Alen Klepčar in ostala ekipa, nove pesmi pa bodo poslušalci prvič lahko slišali na novem albumu.

Skupina Fehtarji z eno izmed glavnih igralk v novem spotu Zan'ga dej. Foto: Žan Zajc

Na novem albumu tudi nekaj netipičnega za Fehtarje

Kot so povedali člani enega izmed najbolj priljubljenih slovenskih ansamblov, so zadnjih nekaj mesecev pilili album, iskali prave zvoke in stihe, snemali inštrumente, vokale ... "Mislimo, da smo prišli do kvalitetnega izdelka, na katerega bomo lahko vsi ponosni. Alpske poskočne polke, podeželski rock'nroll, dva valčka in balada, ki opeva lepo Gorenjsko. Na tem CD-ju bo prvič tudi nekaj ne tako tipičnega za nas, ne bo ne valček in ne polka," so dodali.

Med pesmimi na albumu bosta tudi dva dueta, enega so posneli s Sašo Lešnjek, drugega je z njimi posnela ena izmed najprepoznavnejših slovenskih pevk, imena katere zaenkrat še niso želeli razkriti. "Veseli smo, da je naša glasba našla svojo publiko in da se naši oboževalci v takšnem številu vračajo na naše nastope. To je za nas največja potrditev," so še dodali Fehtarji.

V njihovem novem spotu nastopil tudi Denis Avdić

V njihovi prvi avtorski pesmi z naslovom Zan'ga dej, za katero so posneli tudi nov videospot, je s Fehtarji sodeloval tudi znani slovenski voditelj Denis Avdić, ki se je hitro odzval na njihovo povabilo. Na snemanju so uživali, Denis pa je povedal tudi nekaj zgodb še iz časov, ko je delal kot policist.

V novem videospotu Fehtarjev je manjšo vlogo taksista odigral tudi Denis Avdić. Foto: Žan Zajc

Maja pripravljajo veliki "open air" spektakel pod gorami

25. maja Fehtarji z razširjeno glasbeno zasedbo pripravljajo veliki "open air" spektakel pod gorami, ki je njihov najpomembnejši projekt letos. Dogajanje se bo odvilo v Alpski Areni, kot so jo poimenovali sami, kjer si obetajo koncert poln presenečenj, svetlobnih in drugih efektov ter največjih slovenskih uspešnic.

Junija bo skupina zaigrala tudi v Stožicah, kjer bodo igrali s slovenskimi košarkarskimi reprezentanti. "Oni bodo sicer igrali med tekmo, mi pa med odmorom," so še povedali Fehtarji.

