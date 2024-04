Srbsko pevko Seko Aleksić in njen band so v Švici pridržali v noči na nedeljo, potem ko je policija ugotovila, da ne ona ne njen band nimata potrebnega dovoljenja za delo v enem izmed nočnih klubov, kjer so nameravali nastopiti. Kot je poročal srbski Telegraf, so morali plačati tudi kazen.

Policija ugotovila, da dovoljenja niso bila ustrezna

Švicarska policija je v postopku ugotovila, da je šlo za nastop na črno. Poleg tega srbski pop-folk pevki grozi tudi, da ji bodo prepovedali vstop v schengensko območje za dobo od dveh do petih let, je vir povedal za Telegraf.

Seka je v odzivu dejala, da je kazen plačal lastnik kluba. "Policija je prišla na naš nastop, preverila delovna dovoljenja in ugotovila, da niso ustrezna. Policija je vzela tudi mojo izjavo in lastnika oglobila zame in celoten band," je za Blic povedala pevka.

