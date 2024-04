Pevka Nina Pušlar je nadavno za revijo Lady razkrila, česa se razveseli spomladi in s čim si najraje pripravi bogato prehransko živilo – regrat.

Nina Pušlar ima očitno rada pomlad in tople sončne dneve, saj s svojimi oboževalci redno deli svoje pohodniške potepe s priljubljene pohodniške točke, ki leži v bližini njene rojstne Ivančne Gorice. Nedavno je za revijo Lady povedala, da se v spomladanskem času še posebej razveseli regrata, zdravega živila, ki ga najdemo na travnikih širom po Sloveniji.

Nina je za omenjeno revijo povedala, da regrat najraje pripravi z domačimi jajci, s krompirjem in bučnim oljem. "Zelo rada imam regrat, predvsem tistega, ki ga sama naberem," je povedala za Lady in dodala, da ji je nabiranje regrata v veliko veselje vsako leto spomladi, ko ta pokuka na plan. Razkrila je, da ga najraje nabira v okolici svoje domače hiše, kjer ga je po njenih besedah ogromno in je odličen.

Nabiranje regrata ji zbudi lep spomin na otroštvo

Kot je še potrdila, ji nabiranje regrata vzbudi lep spomin na otroštvo. Ponavadi ga nabira sama, včasih pa v družbi.

Nina Pušlar, ki je ena najuspešnejših pevk in soloizvajalk, sicer že od svojega največjega koncerta, ki ga je pripravila lani decembra v Stožicah, spomladi gostuje po številnih dvoranah, kjer izvaja pesmi z najnovejšega albuma, obiskovalcem pa priredi pravi spektakel, ki ni samo pevsko obarvan. Nazadnje se je z ekipo ustavila v Medvodah, kjer je imela svoj zadnji spomladanski #NinaPuslarShow, še pred tem pa je pripravila koncert v domači Ivančni Gorici, in sicer tako imenovano Ivanko.

Do začetka poletja se bo pevka z manjšimi koncerti med drugim ustavila še v Ljubljani, Ajdovščini, Šentilju, Oplotnici in Kopru.

Regrat se že dolgo uporablja kot zdravilna rastlina. Še posebej ga cenijo v ljudski medicini. Izboljša delovanje jeter in ledvic, omogoča boljši krvni obtok v vezivnem tkivu in tako blagodejno vpliva na bolezni mišic in sklepov, zlasti protina.

