Ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova, ki je več let živela v Slovenij, je spet samska, poroča britanski tabloid The Sun. S partnerjem Kaiem Widdringtonom, ki je prav tako plesalec, naj bi se po dveh letih zveze namreč razšla.

Novico o razhodu, v katerega ni bila vpletenega nobena tretja oseba, je za omenjeni tabloid potrdil vir blizu para. "To je srce parajoče. Kai in Nadiya sta bila najbolj popoln par in bila sta tako blaženo zaljubljena. Toda pritiski zaradi turnej – skupaj sta bila 24 ur na dan, sedem dni v tednu – in stres zaradi nastopov so sčasoma terjali svoj davek," je povedal.

In dodal: "Po nekaj težkih tednih sta se skupaj odločila, da se sporazumno razideta. Ostajata si blizu in odločena, da njun razhod ne bo vplival na naslednjo serijo šova. Ostajata profesionalca in nič ne bo spremenilo tega."

34-letna plesalka je sicer pred kratkim na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo s hčerko Milo in se odzvala na dogajanje v plesnem šovu Strictly Come Dancing. Zapisala je, da kroži veliko govoric in dodala, da se nad programom ni pritožila. "Veselim se nove sezone in komaj čakam, da se začne. Uživam v čudovitem vikendu s svojo družino," je zapisala pod fotografijo, s čimer pa ni niti potrdila niti ovrgla govoric o razhodu. Zadnjo fotografijo z 28-letnim Kaiem je delila konec junija.

V Slovenijo se je preselila pri 14 letih

Nadiya Bychkova in Kai Widdrington sta se spoznala v britanskem plesnem šovu Strictly Come Dancing. Pred tem je bila do leta 2022 v zvezi z nogometašem Matijo Škarabotom, s katerim ima sedemletno hčerko Milo. Poznamo jo tudi kot nekdanje dekle Jana Plestenjaka.

Bychkova sicer prihaja iz ukrajinskega Luganska, v Slovenijo pa se je preselila pri 14 letih. S soplesalcem Miho Vodičarjem sta v letih 2014 in 2015 za Slovenijo osvojila naslov svetovnih prvakov, leta 2015 pa še naslov evropskih prvakov v desetih različnih plesih. Bychkova je leta 2017 odšla v Anglijo, saj so jo povabili k sodelovanju v britanskem plesnem šovu Strictly Come Dancing. Povabilo je sprejela in se preselila v London.

Nadiya Bychkova in Kai Widdrington marca letos v Londonu. Foto: Guliverimage

