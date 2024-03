Hči Nadiye Bychkove stopa po poteh svoje mame #foto

Sedemletna Mila se je v nedeljo udeležila plesnega tekmovanja, na katerem je osvojila dve medalji. "Ob nedeljah plešemo. Plesna tekmovanja zdaj izkušam z drugega zornega kota. Najbolj ponosna mamica," je 34-letna Bychkova zapisala pod objavljene fotografije.

Mila se ji je rodila v razmerju z nogometašem Matijo Škarabotom, s katerim sta se razšla v začetku leta 2022.

Njeni sledilci so nad tem, da gre Mila po poteh svoje mame, navdušeni. "Plesne gibe je zagotovo dobila od svoje mame", "Ima najboljšo učiteljico", "Jabolko ne pade daleč od drevesa", je le nekaj od komentarjev, ki so jih uporabniki Instagrama zapisali pod njeno objavo.

Srečo v ljubezni našla s plesalcem

Nadiya Bychkova prihaja iz ukrajinskega Luganska, v Slovenijo pa se je preselila pri 14 letih. S soplesalcem Miho Vodičarjem sta v letih 2014 in 2015 za Slovenijo osvojila naslov svetovnih prvakov, leta 2015 pa še naslov evropskih prvakov v desetih različnih plesih. Bychkova je leta 2017 odšla v Anglijo, saj so jo povabili k sodelovanju v britanskem plesnem šovu Strictly Come Dancing. Povabilo je sprejela in se preselila v London.

Po razhodu s Škarabotom je srečo v ljubezni našla s plesalcem Kaiem Widdringtonom, ki ga je spoznala v omenjenem plesnem šovu. Poznamo jo tudi kot nekdanje dekle Jana Plestenjaka.

