Sin Helene Blagne kariero gradi na veleposlaništvu v Rimu

Danes 25-letnik se je po končani gimnaziji odločil za študij prava na ljubljanski pravni fakulteti, kjer je lani diplomiral z odliko. Po diplomi je kar dvakrat dobil ponudbo, da prakso opravlja v Odvetniški pisarni Čeferin, a je Blagne ponudbo zavrnil in se odločil za študentsko izmenjavo v portugalski prestolnici.

Zanima ga mednarodna diplomacija

Po končani izmenjavi na Portugalskem se je odpravil v Rim, kamor ga je povabil slovenski veleposlanik v Italiji Matjaž Longar. Blagne je vabilo sprejel, saj ga najbolj zanima prav mednarodna diplomacija. Danes je tudi aktivni član Ženevskega kluba pravnikov in pravniškega senata.

Kot še piše omenjena revija, naj bi bil Blagne med sodelavci v Rimu zelo priljubljen, saj je "zelo dober timski človek z zdravo mero ambicije". Meseca novembra ga je v Rimu obiskala tudi njegova mama Helena Blagne, s katero sta skupaj obiskala slovenskega veleposlanika v Vatikanu in Heleninega dobrega prijatelja Francija Buta.

Kristijan Blagne je s svojo mamo več kot očitno zelo povezan. Obiskala ga je namreč med študijsko izmenjavo v Lizboni, večkrat pa se odpravita tudi na skupne počitnice. Petindvajsetletnik je sicer edini sin ikone slovenske glasbe, ki ga ima z bivšim možem Mitjo Zamanom.

Na delovnem področju je deležen izzivov in priložnosti za osebno rast

Blagne je pred kratkim tudi sam delil nekaj misli s svojega pripravništvu v Rimu, ki so jih delili na Instagram profilu mednarodne pisarne ljubljanske pravne fakultete. "Mesto samo po sebi diha zgodovino, vsak kotiček nosi svojo zgodbo in raziskovanje rimske kulturne dediščine je resnično neprecenljivo. Na delovnem področju sem deležen izjemnih izzivov in priložnosti za osebno rast. Italijanska kulinarična raznolikost in povezovanje z mednarodnimi pripravniki prispevata h kvaliteti izkušnje. Vsem vam pa toplo priporočam, da razmislite o opravljanju prakse v Večnem mestu," je sporočil.

