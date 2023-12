Schwarzeneggerjev sin sporočil lepo novico #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Patrick Schwarzenegger in manekenka Abby Champion sta v zvezi od leta 2015.

Patrick Schwarzenegger in manekenka Abby Champion sta v zvezi od leta 2015. Foto: Guliverimage

Igralec Patrick Schwarzenegger je s svojimi sledilci na Instagramu delil novico, da se je zaročil. "Vedno in za vedno," je zapisal pod fotografije, na katerih je skupaj s svojo zaročenko Abby Champion.

Kot je razvidno s fotografij, ki jih je 30-letnik objavil na svojih družbenih omrežjih, je 26-letno manekenko zaprosil na plaži.

Njegova družina je nad zaroko navdušena

V komentarjih so jima čestitali številni zvezdniki, med njimi igralci Taylor Lautner, Dylan Sprouse, Glen Powell in Chelsea Handler ter manekenka Meadow Walker. Oglasila se je tudi njegova mama Maria Shriver, ki je zapisala: "Bravo, vsi smo tako veseli vajine ljubezni in prihodnosti, ki je navdihujoča."

Patrick Schwarzenegger in Abby Champion sta sicer v zvezi od leta 2015, leto kasneje pa sta na družbenem omrežju Instagram delila prvo skupno fotografijo.

Schwarzenegger je na svojem profilu na Instagramu kasneje delil tudi fotografijo s svojim očetom Arnoldom Schwarzeneggerjem, bratom Christopherjem Schwarzeneggerjem in svakom Chrisom Prattom, ki so bili ob novici, da je zaročen, vidno navdušeni.

Arnold Schwarzenegger, Chris Pratt, Christopher Schwarzenegger in Patrick Schwarzenegger. Foto: Instagram/@patrickschwarzenegger

