Schwarzenegger razkril, da je dislektik

Ameriški igralec in politik avstrijskega rodu Arnold Schwarzenegger je prek družbenih omrežij sporočil, da je končal snemanje svoje zvočnice z naslovom Be Useful (Bodi koristen). Knjiga naj bi v tiskani izdaji izšla 10. oktobra.

"Tukaj je moja skrivnost: sem grozen bralec"

"Lahko bi vam povedal, kako čudovito je bilo sedeti in posneti svoje besede, a resnica je, da sem se tega zelo bal. Tukaj je moja skrivnost: sem grozen bralec. V petdesetih letih prejšnjega stoletja v Avstriji niso govorili o učnih težavah, tako da je večinoma bila katastrofa, ko so me prosili, naj v razredu berem na glas. Dobil sem jih tudi z ravnilom. A zdaj vem, da sem dislektik," je na Facebooku zapisal igralec.

Dodal je še, da sam mesece znova in znova bere scenarij, ko se pripravlja na film, vse dokler si ne zapomni vsake vrstice. "Potrebujem čas in ponovitve, da se seznanim z besedami".

Igralec, znan po filmih, kot so Konan Barbar, Terminator in Predator, je poudaril, da se je s snemanjem zvočne knjige naučil, da se mora prisiliti, da gre naprej: "Naredil sem nešteto ponovitev, besedilo razdelil na manjše dele, ker iz malih zmag zrastejo velike."

Schwarzenegger je še izrazil upanje, da bodo poslušalce navdihnile ne le besede iz knjige, v kateri navaja "sedem pravil, ki se jih je treba držati, da bi spoznali pravi pomen lastnega življenja", ampak tudi sam proces snemanja.

