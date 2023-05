Arnold Schwarzenegger priznal, da je bila ločitev njegov neuspeh

75-letni igralec Arnold Schwarzenegger je v intervjuju za The Hollywood Reporter spregovoril o eni najtežjih stvari v svojem življenju, in sicer ločitvi od žene, danes 67-letne novinarke Marie Schriver, s katero sta bila poročena 25 let. Povedal je, da je bila ločitev zelo težka, in jo označil za svoj neuspeh.

Dva meseca pred ločitvijo leta 2011 je Schriverjeva vložila vlogo za ločitev, potem ko je Schwarzenegger javno priznal, da je svojo ženo prevaral in da mu je dolgoletna družinska gospodinja Mildred Patricio Baena rodila sina, danes 25-letnega Josepha Baena. Zanj naj bi izvedel šele, ko je bil ta že najstnik.

Poroke ne pogreša, ponosen je na svoje dekle

Kot je povedal Schwarzenegger, naj bi se njegov zakon z Mario končal tudi zato, ker ga ni bilo nikoli doma, zdaj pa se podobno dogaja tudi njegovi hčeri, saj opravlja isti poklic, zato igralec meni, da bi to lahko škodovalo tudi njeni zvezi. "Moj resnični zakon s Schriverjevo sem zapravil sam. To je bil moj neuspeh," je povedal slavni igralec, poroča portal People.

Kljub temu je nekdanji bodibilder na vprašanje, ali pogreša zakon, odgovoril odklonilno. "Ne, ločitev je bila na začetku zelo zelo težka. Sčasoma greš naprej. Imam čudovito dekle Heather Milligan, ki je zelo uspešna. Resnično sem ponosen nanjo in jo ljubim," je dodal nekdanji kalifornijski guverner.

Arnold Schwarzenegger s partnerico Heather Milligan in svojo hčerko Christino. Foto: Guliverimage

Meni, da si s Schriverjevo zaslužita oskarja za sostarševstvo in vpliv na otroke po ločitvi

Razgovoril se je tudi o sostarševstvu s Schriverjevo in dodal, da sta kljub razhodu zelo dobra prijatelja in sta si ostala blizu, prav tako pa je ponosen na to, kako sta vzgojila otroke. "Čeprav sva šla čez to dramo, smo skupaj praznovali veliko noč, materinski dan, božič in vse rojstne dneve – vsi skupaj," je povedal.

"Če za to, kako se spopasti z ločitvijo, obstaja oskar, bi ga morala za najmanjši vpliv na otroke dobiti midva z Mario. Za sladkost in prijaznost, ki ju prepoznaš v njih, je zaslužna moja žena. Disciplino in delovno etiko pa so prejeli od mene," je še povedal.

Shriverjeva in Schwarzenegger sta se poročila leta 1986 in se razšla leta 2011, dokončno pa sta se ločila šele leta 2021. Foto: Guliverimage

Schwarzenegger in Schriverjeva imata štiri otroke, 33-letno Katherine, 31-letno Christine in dva sina, 29-letnega Patricka in 25-letnega Christopherja. Njuna ločitev je bila dokončna leta 2021, deset let po razhodu.

Februarja je Maria spregovorila tudi o ločitvi ter povedala, da je po razpadu zakonske zveze odšla v samostan po življenjski nasvet.