Schwarzenegger z avtom trčil v kolesarko

Slavni avstrijski igralec in nekdanji guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger je bil v nedeljo zgodaj zjutraj udeležen v prometni nesreči v Los Angelesu. Kot poroča TMZ, naj bi na vozni pas, po katerem je vozil Schwarzenegger, zapeljala ženska na kolesu in povzročila nesrečo.

75-letni igralec v nesreči ni bil poškodovan, medtem ko so žensko prepeljali v bolnišnico.

Kolesarka se je v nesreči lažje poškodovala

Tiskovni predstavnik losangeleške policije informacij o nesreči še ni potrdil. Kot poročajo tuji mediji, pa slavni igralec ne bo kaznovan, ker se trku z žensko, katere identiteta še ni znana, ni mogel izogniti.

Ženska naj bi se v nesreči lažje poškodovala, prepeljana pa je bila v bolnišnico. Z njo bo vse v redu.

Arnold Schwarzenegger 'involved in car accident after bicyclist swerved into his lane' https://t.co/j2ThpZ7Bpu pic.twitter.com/X6pDqJRg6G — Daily Mail Online (@MailOnline) February 6, 2023

Spomnimo, januarja lani je bil igralec prav tako udeležen v hudi prometni nesreči, ko je njegov SUV na semaforju, kjer še ni gorela zelena luč, trčil v osebno vozilo, ki se je prevrnilo. V nesreči se je hudo poškodovala voznica drugega avtomobila. Takrat je dejala, da je Arnold eden njenih najljubših igralcev. Dodala je, da ji je jasno, da to ni bil idealen način za srečanje z njim, a ji to ne bo preprečilo, da ne bi vsem povedala, kaj se je zgodilo in s kom se je srečala.