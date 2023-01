Schwarzenegger v Kitzbühel pripeljal dekle in hčerko #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Arnold Schwarzenegger v Kitzbühelu s Heather Milligan (levo) in hčerko Christino (desno)

Arnold Schwarzenegger v Kitzbühelu s Heather Milligan (levo) in hčerko Christino (desno) Foto: Profimedia

Eden najbolj zvestih obiskovalcev vratolomne smukaške tekme v Kitzbühelu je zagotovo Arnold Schwarzenegger. Letos je na Tirolsko s seboj pripeljal svoje dekle in hčerko.

Pretekli konec tedna je bil na koledarju svetovnega pokala v alpskem smučanju čas za Kitzbühel, kjer so priredili kar dva smuka na zloglasni progi Streif, v nedeljo pa še slalom.

Med gledalci je bil tudi eden najbolj zvestih obiskovalcev tekem v Kitzbühelu, v Avstriji rojeni igralec in nekdanji kalifornijski guverner Arnold Schwarzenegger, ob njem pa sta bili njegova mlajša hčerka Christina iz zakona z Mario Shriver in njegova zdajšnja partnerica Heather Milligan.

Foto: Profimedia

75-letni Schwarzenegger in 28 let mlajša Milliganova sta v zvezi že deset let, tokrat pa sta se v javnosti prvič pojavila v družbi katerega od Schwarzeneggerjevih otrok iz prejšnjega zakona.

Skupaj so se udeležili vrste dogodkov, ki so spremljali tekme – že v četrtek dobrodelne dražbe, ki jo je v Kitzbühelu priredil Schwarzenegger, v petek pa tradicionalne, letos že 30. zabave z bavarskimi belimi klobasami in prestami.

Foto: Guliverimage

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Heather in Christina sta Schwarzeneggerja spremljali tudi med ogledom tekem, tam pa se je srečal tudi z ameriško smučarsko šampionko Lindsey Vonn, ki se je pretekli konec tedna prav tako spustila po Streifu.

Oglejte si več: