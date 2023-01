V spodnjem videu si poglejte noro vožnjo Lindsey Vonn in nore posnetke

38-letna Američanka, ki je smučarsko kariero končala leta 2019, si je dolgo želela zapeljati po brutalni strmini smučarske proge v Kitzbühelu v Avstriji, ki slovi kot najtežja smučarska proga na svetu. Ko je dobila priložnost, jo je zgrabila z obema rokama.

"Dobiti edinstveno priložnost, da izpolnim svoje velike sanje na Streifu, je eden izmed vrhuncev moje kariere, takoj za osvojeno zlato olimpijsko medaljo v Vancouvru leta 2010," je po opravljenem podvigu zadovoljno razlagala Vonnova, lastnica 82 zmag v svetovnem pokalu.

"Na Streif sem gledala zelo osebno, saj če bi mi uspelo uresničiti ta izziv, bi bil to zame zares velik dosežek. Po poškodbah si preprosto nisem mislila, da bo to sploh kdaj mogoče."

Foto: Jorg Mitter / Red Bull Content Pool

Največji izziv? Start.

Vonnova se je na visoko tvegani podvig pripravljala pet tednov. "Največji izziv je bil start. Ko sem pogledala skozi štartna vrata, sem videla samo temo. Zdelo se je, kot da skačem z roba sveta, in moram priznati, da je bilo zelo zastrašujoče. Malo me je skrbelo glede teme, saj je smučanje veliko bolj tvegano in nevarno brez svetlobe," je dejala, a težav na progi ni imela, saj je bila ta zelo dobro osvetljena.

Foto: Jorg Mitter / Red Bull Content Pool

Sicer pa smučanje pod reflektorji za Vonnovo ni nič novega. Že med odraščanjem v Minnesoti v ZDA je večinoma trenirala pod lučmi, saj zaradi šolskih obveznosti prej ni mogla na trening. Verjetno so bile tudi zato nočne tekme svetovnega pokala ene izmed njenih najljubših.

Poklon pokojni mami

Smučanja po Streifu se je Vonnova lotila tudi zaradi svoje mame Linde, ki je lani avgusta umrla zaradi bolezni. "To sem naredila tudi za svojo mamo," je dejala v čustvenem poklonu. "Mama me je vedno učila, naj verjamem vase. In vedela sem, da imam moč, ker je še vedno pazila name. Med projektom sem veliko razmišljala o njej. Ona je vedno verjela vame bolj kot jaz vase. Kadarkoli sem ji rekla, da se bom lotila nečesa norega, je nikoli ni skrbelo. Vedno je rekla, da sama najbolje vem, kaj počnem, in da mi stoji ob strani. Pomislila sem: če je kdaj čas za to, je to zdaj, ker imam ob sebi nekoga, ki mi pomaga."

Vonnova je po uspešni vožnji dejala, da je to življenjski dosežek, na katerega bo vedno ponosna. "Je, kot da bi dobila zlato olimpijsko medaljo. To je nekaj, česar mi nihče ne more vzeti."

Foto: Jorg Mitter / Red Bull Content Pool

Foto: Jorg Mitter / Red Bull Content Pool Foto: Jorg Mitter / Red Bull Content Pool

