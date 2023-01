"Rekordi so za to, da se jih podira, in so hkrati tudi znak napredka. In če že kdo mora podreti moj rekord, sem vesela, da je to Američanka," je o rojakinji Mikaeli Shiffrin dejala Lindsey Vonn.

"Zelo sem vesela za Mikaelo," je nekdanja prva dama snežne karavane Lindsey Vonn povedala v pogovoru za agencijo AP. "Rekordi so za to, da se jih podira, in so hkrati tudi znak napredka. In če že kdo mora podreti moj rekord, sem vesela, da je to Američanka," je dejala Vonnova, ki jo navdušuje predvsem dejstvo, da sta športnici, ki kraljujeta na lestvici vseh časov po številu zmag v svetovnem pokalu v športu, v katerem so tradicionalno dominirali Evropejci in Evropejke, Američanki.

Smučarkama je po številu zmag najbližje Avstrijka Annemarie Moser-Pröll, ki pa ima "samo" 62 zmag v svetovnem pokalu, torej kar 20 manj kot Američanki, kar pove ogromno o njuni prevladi.

Voda na mlin alpskemu smučanju

38-letna Vonnova je prepričana, da so zgodbe, ki se pletejo okoli lova Shiffrinove na rekord, voda na mlin alpskemu smučanju, ki v poplavi drugih zimskih športov izgublja priljubljenost. "Upam, da bo to v naš šport pripeljalo veliko otrok. Upam, da bo s tem navdihnila naslednjo Američanko, še raje več njih, tako da bo tudi na tretjem mestu lestvice smučark z največ zmagami v svetovnem pokalu predstavnica ZDA."

Dejala je še, da nista pogosto v stiku, se ji je pa oglasila, ko je Mikaeli umrl oče, in podobno je storila tudi Mikaela, ko je Vonnovi lani umrla mama, kar, kot je dejala, zelo ceni. Foto: Guliverimage Vonnova je izpostavila še, da sta bili poti, ki sta ju z Mikaelo pripeljali do uspeha, zelo različni. "Izjemno tehnično podkovana smučarka je, ki je zmagovala tudi v hitrih disciplinah. Jaz sem bila smukačica, ki je občasno zmagovala tudi v tehničnih disciplinah. Na žalost sem bila velikokrat poškodovana, zato je bila moja pot (do 82 zmag, op. a.) nekoliko daljša," je dejala Vonnova, ki verjame, da je Shiffrinova na dobri poti, da prekosi mejnik 82 zmag v svetovnem pokalu.

"Za Shiffrinovo je edina meja nebo"

Dejala je, da je bil njen največji cilj izenačiti rekord Stenmarka in njegovih 86 zmag, a ji zaradi poškodb to ni uspelo, da je pa za Shiffrinovo edina meja nebo. "Nisem prepričana, da je Stenmarkov dosežek končni cilj. Postavila bo nove standarde, mi pa moramo samo počakati in videti, kako visoko lahko poseže," je dejala Vonnova.

Vonnova je že od začetka vedela, da bo Shiffrinova podrla vse rekorde, a da ji je to uspelo že pri 27 letih, torej šest let prej kot Vonnovi, se ji zdi naravnost impresivno. Foto: Vid Ponikvar Dodala je, da je že od začetka vedela, da bo Shiffrinova podrla vse rekorde, a da ji je to uspelo že pri 27 letih, torej šest let prej kot Vonnovi, se ji zdi naravnost impresivno.

Spomnila se je tudi prvega srečanja s svojo mlajšo rojakinjo. Bilo je v Hinterreitu v Avstriji. "Pristopila sem do nje, ji zaželela dobrodošlico v ekipi in ji ponudila pomoč, če bi jo potrebovala. Z njo je bila tudi njena mama in zdela se je resnično srečna, da je z ekipo. Zelo dobro se spomnim tega," je obujala spomine.

"To je njen trenutek za uživanje, jaz jo bom spodbujala ob progi, tako kot drugi ljubitelji smučanja:" Foto: Vid Ponikvar

Dejala je še, da nista pogosto v stiku, se ji je pa oglasila, ko je Mikaeli umrl oče, in podobno je storila tudi Mikaela, ko je Vonnovi lani umrla mama, kar, kot je dejala, zelo ceni.

"Pisala sem ji tudi za novo leto in ji čestitala za njen uspeh na Semmeringgu (Shiffrinova je konec lanskega leta tam zmagala na treh tekmah zapored, op. p.) ter ji dejala, da se veselim spremljati, kako bo podrla vse rekorde," je razkrila Vonnova.

Kot je dodala, bo njeno postavljanje novih mejnikov spremljala od daleč. "To je njen trenutek za uživanje, jaz jo bom spodbujala ob progi, tako kot drugi ljubitelji smučanja," je sklenila Lindsey Vonn, ki je kariero končala leta 2019.