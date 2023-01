Z nasmehom, ker znova lahko tekmuje. Tina Robnik. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Medtem ko mora zmagovalka zadnje tekme prejšnje zime Andreja Slokar zaradi poškodbe kolenskih vezi izpustiti celotno sezono, se je njena reprezentančna kolegica Tina Robnik na začudenje mnogih že vrnila v beli cirkus. Kost plato tibije v desnem kolenu si je zlomila konec septembra, napovedali so ji, da se bo na sneg lahko vrnila čez tri do štiri mesece. Pa je bila 31-letnica 27. decembra ne le na snegu, temveč že kar na tekmi.

"Rehabilitacijo sem res naredila nad pričakovanji hitro. Rekli so tri do štiri mesece, pa sem že po dveh mesecih in pol smučala. Zelo pozitivno sem se je lotila. En dan sem še ležala, naslednji dan pa sem že trenirala, pa čeprav samo z levo nogo, ko sem imela drugo še v mavcu. Celjenje je potekalo odlično, rehabilitacija je potekala odlično. Iz dneva v dan sem napredovala. Hitro sem ojačala poškodovano nogo. Dobra podpora fizioterapevtov, kineziologov, da smo res izkoristili vsak dan. Takoj, ko se je lahko napredovalo z zahtevnostjo vaj, sem napredovala in sem lahko hitreje ojačala nogo. Mišice tako niso atrofirale. In sem zato lahko prej prišla nazaj na sneg."

"Sem na izhodišču, na katerem lahko gradim"

Smučanje in rezultati seveda še niso kot pred poškodbo. Nastopila je na treh veleslalomih: na enem je odstopila, na preostalih dveh ni prišla v finale. V soboto na Zlati lisici je bila 38. "Smučanje še ni na ravni izpred poškodbe oziroma kakršnega bi si ga želela. V določenih zavojih že dobim pravi občutek. Posameznih delov proge nisem imela slabih, spodnji del pa mi ni uspel, kot bi si želela. Sem na nekam izhodišču, na katerem lahko gradim. Upam, da mi uspe na nedeljski tekmi sestaviti takšno vožnjo, da bom lahko odpeljala še finale. Sicer bo pa treba to izboljšati na treningih in potem bo lažje tudi na tekmah."

V soboto je bila na veleslalomu za zlato lisico 38. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ker mišice še niso v ravnovesju, ima zdaj težave s hrbtom

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Za vsakega športnika je najlepše, ko spet lahko počne, kar ima najraje. "Zagotovo se je lepo vrniti na smučke in videti, da gre. A hkrati je tudi težko, saj se še vedno pojavljajo določene bolečine. Zdaj imam tudi večje težave s hrbtom, ker je v telesu vse povezano. Smučanje je sploh tak šport, da je za telo zelo naporen, če niso mišice vse v sorazmerju. Se pozna na telesu, da nisi tako fit, kot si bil. In zato je vse skupaj težje, težje je narediti prave zavoje. Dosti je potem tudi bojev v glavi, da greš čez sebe. Treba je delati tudi psihološko, da si spet zaupam, da grem v vožnje, ki so na limitu, da grem prek sebe. In zato so tudi težki dnevi."

Na prvi kranjskogorski tekmi sicer ni čutila bolečin, te se pojavljajo bolj na treningih, ko se smuča več. "Količinsko ne morem narediti dovolj. Naredim tri, štiri vožnje, tudi dolžine proge ne morem narediti tolikšne, ker se pojavijo bolečine. Treba je paziti, da ne pretiravam. Sproti pa to uravnavamo s terapijami."