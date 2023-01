"To sem si vedno želela, k temu sem vedno stremela," je po osmem mestu na prvem veleslalomu za Zlato lisico povedala Ana Bucik. Da se konstantno med 15 uvršča v obeh tehničnih disciplinah. Ni pa rekord tisto, kar je najpomembneje Mikaeli Shiffrin: "Sama bi bila rada predvsem ponosna na svoj smučanje. To mi daje največje zadovoljstvo." V nedeljo bo znova napadala 82. zmago.

Ana Bucik Foto: Vid Ponikvar/Sportida Čeprav je v Podkorenu prvega od dveh veleslalomov za Zlato lisico dobila Kanadčanka Valerie Grenier, kar so bile njene sploh prve stopničke v karieri, pa je po tekmi največ zanimanja v izteku veljalo za Ano Bucik in Mikaelo Shiffrin. Prva je bila najboljša Slovenka na tekmi, z osmim mestom je dosegla svojo najboljšo veleslalomsko uvrstitev v karieri. Druga pa lovi rekordnih 82. zmag Lindsey Vonn. Ni ji še uspelo, bila je šesta. Ne le Ana, tudi Mikaela, zvezdnica svetovnega formata, je z nasmeškom odgovarjala na številna novinarska vprašanja.

Bucik: To sem si vedno želela

"To je bil moj današnji cilj. Vedela sem, da se to da. Zelo sem vesela, da mi je to uspelo. Še bolje pa je, da je jutri še ena tekma in se že zelo veselim," nam je po osmem mestu pripovedovala 29-letna Goričanka. "To je bila moja najboljša tekma te sezone. Lahko sem zelo zadovoljna. To bom skušala prenesti še na ostale tekme." Prvič v karieri se konstantno uvršča v prvo petnajsterico v obeh tehničnih disciplinah, ne samo v slalomu. "To sem si vedno želela, k temu sem vedno stremela. Nikoli nisem zapostavljala veleslaloma. Lepo, da se je zdaj to pokazalo tudi na tekmah."

"Res je lepo imeti tako domačo tekmo"

V Kranjski Gori je bilo okoli 3.000 navijačev. Prevladovali so Goričani in Slovaki. Foto: Vid Ponikvar Če smo se po četrtkovi odpovedi drugega slaloma v Zagrebu zbali še za Kranjsko Goro, je bil strah odveč. Po dveh hladnih nočeh je bila podkorenska strmina dobro pripravljena. Ana Bucik temu potrjuje: "Podlaga je bila dobra, tudi same razmere. Lahko smo uživali na progi, kar na prejšnjih tekmah nismo. Odlično. Super, da so organizatorji to uspeli pripraviti, da nam je šlo še malo vreme na roke. Res je lepo imeti tako domačo tekmo."

Ob zelo številnih Slovakih, navijačih Petre Vlhove, so bili v Podkorenu najbolj številni Anini navijači iz Nove Gorice. "Bili so res vsi: družina, vsi najboljši prijatelji. Ne vem, če je kdo danes manjkal. To mi da dodatno spodbudo, dodatno motivacijo. Lepo, da me podpirajo in sem zelo zadovoljna, da so bili tu." Srečali smo njenega dedka Jožeta Bajca, ki je bil v uspeh prepričan že po prvi vožnji, ko je bila deveta: "Smo jo dobro pripravili čez poletje in zdaj bo pripravljena do konca sezone, da tudi kaj osvoji."

Shiffrin: Razlika je med dobrim in najhitrejšim smučanjem

Mikaela Shiffrin Foto: Vid Ponikvar Po petih zaporednih zmagah je Shiffrinova tokrat osvojila zanjo skromno šesto mesto. Pa vendarle ni bila razočarana. "Mislim, da je bilo moje smučanje dobro. Ampak razlika je med dobrim in najhitrejšim smučanjem. Pogledali bomo posnetek, da vidimo, če lahko do jutri kaj spremenim. Običajno že pet ali šest zavojev naredi razliko. Najverjetneje ne bo potrebna velika prilagoditev. Zdaj je pomembno samo, da si spočijem, da bom jutri štartala z veliko energije."

"Tega sem naveličana že nekaj let"

Mikaela Shiffrin Foto: Vid Ponikvar/Sportida Nedeljski veleslalom za Zlato lisico je zdaj njena naslednja priložnost, da izenači rekord, o katerem se toliko govori. Je vprašanj o njem že naveličana? Odgovarja smehu: "Ja, zelo. Saj veste, da sem tega naveličana že nekaj let. Ne, saj mi ni težko govoriti o tem. Zdaj lahko na vsaki tekmi govorite, da imam priložnost, da zmagam 82. tekmo in izenačim rekord. Dokler mi to ne uspe. Če mi bo uspelo. Jaz grem v vsakem primeru na tekmo, da pokažem svoje najboljše smučanje. Tudi danes je bilo tako."

"Pogovori o rekordu mi ne dajo ničesar, samo pritisk"

Čeprav je serijska zmagovalka že od sezone 2012/2013, ko je imela le 18 let, pa zmaga ni nikoli preprosta. "Težko je tekmovati. Sama bi bila rada predvsem ponosna na svoj smučanje. To mi daje največje zadovoljstvo. Pogovori o rekordu mi ne dajo ničesar, samo pritisk." S člani svoje ekipe se ne pogovarja o rekordu in zmagah, temveč: "O urniku za jutri, govorimo o opremi, smo osredotočeni na moje smučanje. Ko smo se v preteklosti pogovarjali o rekordih, se ni končalo dobro."