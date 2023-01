Noro dogajanje v Kitzbühelu! Hrobat do uspeha kariere.

Prvi izmed dveh klasičnih smukov na zloglasni progi Streif v Kitzbühelu je postregel s številnimi presenečenji. Zmagal je Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki se mu je senzacionalno, s številko 43, ko se je izboljšala vidljivost na progi, najbolj približal Italijan Florian Schieder in si zagotovil prve stopničke v karieri. Nasmihale so se tudi Američanu Jaredu Goldbergu, ki se je moral zadovoljiti s četrtim mestom. Navdušil je tudi Slovenec Miha Hrobat, ki je s številko 45 postavil sedmi najboljši rezultat in poskrbel za uspeh kariere. Točke je osvojil tudi Martin Čater, vodilni smukač sezone Aleksander Aamodt Kilde pa je po nizu napak v spodnjem delu proge in spektakularnih akrobacijah osvojil zanj skromno 16. mesto.

Kitzbühel je gostil sedmi moški smuk sezone. V živo ga je spremljalo okrog 40 tisoč ljubiteljev najhitrejše smučarske discipline. Ohranil se je trend sezone, saj se je zmage znova dokopal eden izmed zgolj dveh smukačev, ki sta v tej sezoni okusila slast zmage. To ni postal prvi favorit Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je dobil štiri od sedmih smukov zime.

Skandinavec je bil odlično na progi in v igri za prvo mesto vztrajal skoraj do konca, nato pa si je v spodnjem delu zahtevne proge Streif privoščil kar nekaj napak, ki so ga stale vidnejši rezultat. S pomočjo akrobacij in izjemne telesne pripravljenosti se je spektakularno izognil padcu. V cilju si je pred kamerami vidno oddahnil, z zaostankom 97 stotink sekunde pa je na koncu zaostal za najboljšo petnajsterico.

Kilde si je v cilju močno oddahnil, saj se je izognil nevarnemu padcu. Foto: Reuters

Avstrijec Vincent Kriechmayr si na razburljivem smuku, na katerem so zaradi boljše vidljivosti dosegali imenitne rezultate tudi tekmovalci z višjimi številkami, ni privoščil takšnih napak. S številko 13 je postavil najboljši rezultat in se razveselil tretje smukaške zmage v tej sezoni. Kilde je tako zmagal štirikrat, Kriechmayr trikrat, preostala konkurenca, vključno s Švicarjem Marcom Odermattom, ki se mu je ponesrečil nastop v Kitzbühelu, pa ostaja pri ničli. Odermatt ni osvojil niti točke, s tem pa izgubil drugo mesto v skupni smukaški razvrstitvi.

Vincent Kriechmayr je nastopil s "srečno" številko 13, prevzel vodstvo in zmagal. Foto: Reuters

Dolgo časa je kazalo, da bo za največje presenečenje dneva poskrbel Norvežan Adrian Smiseth Sejersted, ki je s številko 22 prismučal v cilj s tretjim najboljšim rezultatom in se na tretjem mestu izenačil z izkušenim Italijanom Dominikom Parisom.

Nato pa je s številko 28 šel odlično na pot Američan Jared Goldberg. Še na polovici proge je imel najboljši vmesni čas, nato pa za najboljšim zaostal le 35 stotink sekunde, kar je zadoščalo za prevzem tretjega mesta. Če bi ostalo pri tem, bi 31-letni Američan prvič stal na stopničah na tekmah svetovnega pokala.

Jared Goldberg ni skrival navdušenja, ko je prišel v cilj s tretjim najboljšim časom. Na koncu je vendarle ostal brez prvih stopničk v karieri. Foto: Reuters

Američanu pa se vendarle ni posrečilo. Italijan Florian Schieder je bil še hitrejši. Slovenski zahodni sosed je senzacionalno, s številko 43 postavil drugi najboljši čas, se vodilnemu Avstrijcu približal na 23 stotink sekunde, s tem pa se prvič v karieri prebil na zmagovalni oder. Na tretje mesto je potisnil Švicarja slovenskega porekla Nilsa Hintermanna (+0,31).

Florian Schieder se je podpisal pod največjo senzacijo dneva. 27-letni Italijan se je prvič povzpel na stopničke in na sloviti progi Streif zaostal le za enim tekmovalcem. Foto: Reuters

Festival presenečenj je nadaljeval tudi slovenski smukač Miha Hrobat. Mladinski svetovni prvak v superveleslalomu iz leta 2015 je izkoristil boljše pogoje na progi in s številko 45 za najboljšim zaostal manj kot pol sekunde. Na sedmem mestu se je izenačil z Američanom Travisom Ganongom, ki je odprl petkovo preizkušnjo, ter dosegel uspeh kariere. 27-letni Gorenjec rad podira osebne mejnike na sloviti progi Streif. Lani je bil v Kitzbühelu 16. in se takrat razveselil najboljše uvrstitve v karieri, leto dni pozneje je še devet mest višje. Tako je dočakal prvo uvrstitev med najboljših deset v svetovnem pokalu, od stopničk ga je delilo le 15 stotink sekunde.

Hrobat je postal tretji Slovenec, ki se je na smukih s Petelinjega grebena prebil v najboljšo deseterico. Pred njim sta bila del elitne deseterice smukačev na Streifu le soimenjaka Andrej Šporn in Andrej Jerman. Šporn je najvišje posegel z drugim mestom 23. januarja 2010, nato je bil sedmi še leta 2012, Jerman pa je bil sedmi leta 2009.

Miha Hrobat je znova podiral mejnike v Kitzbühelu. Ko je prišel v cilj kot sedmi, navdušenju ni bilo videti konca. Foto: Reuters

Martin Čater je za Kriechmayrjem zaostal 1,30 sekunde, kar je na koncu zadoščalo za 24. mesto.

Martin Čater si je v Kitzbühelu priboril nove točke za svetovni pokal. Foto: Reuters

Grozovit padec Norvežana Zloglasna proga Streif je terjala krut davek. Norvežan Henrik Roea je grdo padel tik pred ciljem. Ko ga je odneslo čez ciljno črto, je 40 tisoč gledalcev v Kitzbühelu v trenutku obnemelo. Nesrečnemu Skandinavcu so takoj zagotovili zdravniško pomoč in ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Roea si je po prvih podatkih zlomil levo nogo. Foto: Reuters Foto: Reuters

Olimpijski prvak Švicar Beat Feuz je tekmovanje končal na 28. mestu. Trikratni zmagovalec smukov v Kitzbühelu bo v soboto na drugem smuku v dveh dneh na tem prizorišču sklenil tekmovalno pot.

Kitzbühel, smuk (rezultati):

Vrstni red v svetovnem pokalu (21/39): Skupno, moški:

1. Marco Odermatt (Švi) 1186 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 861

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 665

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 632

5. Lucas Braathen (Nor) 525

6. Loic Meillard (Švi) 507

7. Alexis Pinturault (Fra) 437

8. Manuel Feller (Avt) 406

9. Marco Schwarz (Avt) 377

10. James Crawford (Kan) 319

...

11. Žan Kranjec (Slo) 290

62. Miha Hrobat (Slo) 66

65. Martin Čater (Slo) 60

72. Štefan Hadalin (Slo) 47

... Posebni seštevek discipline, smuk (7/11), moški:

1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 520 točk

2. Vincent Kriechmayr (Avt) 419

3. Marco Odermatt (Švi) 386

4. James Crawford (Kan) 223

5. Johan Clarey (Fra) 196

6. Mattia Casse (Ita) 183

7. Matthias Mayer (Avt) 182

8. Niels Hintermann (Švi) 175

9. Beat Feuz (Švi) 164

10. Daniel Hemetsberger (Avt) 146

...

27. Miha Hrobat (Slo) 66

39. Martin Čater (Slo) 34

...

