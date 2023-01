Navdih za scenarij tega filma so bile zlobne besede Arnolda Schwarzeneggerja

V komični drami spremljamo Hooverjeve, ki so zelo nenavadna družina: oče Richard (Greg Kinnear) vodi tečaje, na katerih uči, kako postati uspešen, a njemu samemu to nikakor ne uspeva, žena Sheryl (Toni Collette) je ves čas prezaposlena, njen homoseksualni brat Frank je pred kratkim poskušal storiti samomor, dedek Edwin (Alan Arkin) je zasvojen z mamili, uporniški sin Dwayne (Paul Dano) noče govoriti, dokler ne bo postal pilot, sedemletna hčerka Olive (Abigail Breslin) pa si želi zmagati na lepotnem tekmovanju.

Ko je povabljena na lepotni izbor mladih deklic, se skupaj odpravijo na neobičajno popotovanje. Ob obilici slabih in dobrih dogodivščin se počasi znova zbližajo ter spoznajo pravi smisel in lepote življenja.

Družina Hoover (Alan Arkin, Toni Collette, Greg Kinnear, Steve Carell, Paul Dano, Abigail Breslin). Foto: IMDb

Navdih za scenarij je bil govor Arnolda Schwarzeneggerja.

Sam Terminator je po naključju navdihnil scenarij za film Naša mala mis. Scenarist Michael Arndt je bil presenečen nad govorom, ki ga je imel Arnold Schwarzenegger pred skupino srednješolcev, saj je vključeval naslednje besede: "Če obstaja ena stvar na tem svetu, ki jo sovražim, so to poraženci, preziram jih."

Leta 2007 je ob nastopu v knjigarni Arndt pojasnil: "Mislil sem si, da je nekaj zelo narobe s tem odnosom. Nekaj tako ponižujočega in žaljivega je v označevanju katerekoli druge osebe kot zgube in želel sem nekako napasti to idejo, da si v življenju lahko samo uspešen ali samo poražen."

Film je nastajal kar pet let.

Komična drama Naša mala mis je nastajala kar pol desetletja. Za to so bile sprva krive neuspešne predstavitve, saj se nihče ni hotel lotiti snemanja. Ekipo je nato uslišala producentska hiša Focus Features, s katero pa so se dve leti prerekali o lokaciji snemanja in igralski zasedbi, tako da so tudi oni projekt opustili. Na srečo je posredoval producent Marc Turtletaub, ki je odkupil pravice in sam financiral projekt.

Abigail Breslin v prizoru iz filma. Foto: IMDb

Otroci, ki nastopajo na otroških tekmovanjih, so to počeli tudi v resnici.

Režiserja sta v sklopu raziskave za film kar nekaj mesecev preživela na otroških lepotnih tekmovanjih. Ko so bili končno pripravljeni na snemanje, so resnične tekmovalke, ki so jih srečali, prosili, naj igrajo Olivijine tekmice na izmišljenem tekmovanju Little Miss Sunshine.

Mlada glavna igralka je med preklinjanjem v prizorih po slušalkah poslušala glasbo.

Abigail Breslin je bila ob izidu filma stara samo deset let. Njen soigralec Alan Arkin je moral v prizorih zraven nje zelo preklinjati, ob čemer mu je bilo izjemno neprijetno. Ekipa je zato poskrbela, da je Abigail med tem vedno imela slušalke v ušesih in zelo na glas poslušala glasbo. Priznala je, da zaradi tega ni slišala nobene kletvice, vse dokler si ni ogledala samega filma.

Mlada Abigail Breslin na snemanju ni slišala niti ene kletvice. Foto: IMDb

Film je posvečen producentovi nečakinji.

Rebecca Annitto, nečakinja producenta Petra Sarafa, je v filmu nastopala kot statistka, a na žalost nikoli ni videla končne različice filma. Deklica je namreč umrla v prometni nesreči, preden so dokončali komično dramo Naša mala mis. Uredniki so v odjavno špico vključili čudovito posvetilo, ki se glasi: "V ljubeč spomin na Rebecco Annitto, pravo lepoto od znotraj in na zunaj."

