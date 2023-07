Preprost Ramsayjev trik, ki bo vaš hamburger dvignil na višjo raven #video

Kuhar z več Michelinovimi zvezdicami rad pokaže, kako lahko ljudje doma izboljšajo svoje kuharske spretnosti, tudi ko gre za pripravljanje preprostih jedi. Ramsay je pred časom delil preprost trik za pripravo hamburgerja, ki je nedavno postal viralen na TikToku. V videu je dejal, da s tem trikom hamburgerje, ki jih na tak način pripravite doma, dvignete na višjo raven.

Video:

In trik je res preprost. Gordon je namreč vzel kos sira in ga položil v vročo ponev, čez potresel nekaj soli in dejal: "Sir bomo karamelizirali in na vrh položili žemljo." Kmalu se je sir stopil, Gordon je prijel žemljo in dejal: "Tukaj se začne čarovnija. Zdaj bomo hamburgerje dvignili na naslednjo raven."

Žemljo je postavil na vrh stopljenega sira in tako se je sir sprijel s kruhom. Vse skupaj je pustil v ponvi še nekaj sekund in tako je žemlja dobila okusno plast karameliziranega sira, ki obenem poskrbi, da žemlja ne vsrka preveč tekočine iz preostalih dodatkov. Za popoln hamburger je nato treba dodati le še meso, nekaj sveže zelenjave in različne omake. Boste poskusili?

