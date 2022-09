Snemanje te akcijske uspešnice se je za enega kaskaderja končalo tragično

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 19.45 si boste lahko na Planetu ogledali akcijski film Plačanci 2 (The Expendables 2), ki bo ponovno združil največja imena akcijskega sveta: Sylvestra Stallona, Jasona Stathama, Jeta Lija, Dolpha Lundgrena, Chucka Norrisa, Jean-Clauda Van Damma, Brucea Willisa, Arnolda Schwarzeneggerja. Na snemanju pa se je zgodila huda tragedija, saj je eden od kaskaderjev izgubil življenje.

Akcijski film Plačanci 2 (The Expendables) poleg izvrstne igralske zasedbe vključuje tudi veliko dozo akcije. Četudi je marsikateri zvezdnik kaskaderske vložke na snemanju izvedel kar sam, brez pomoči profesionalnih kaskaderjev ni šlo. Med snemanjem enega nevarnejših prizorov v Bolgariji se je tako zgodila nepopisna tragedija.

Kaskader Ken Lieu je bil med snemanjem prizora na jezu vpleten v eksplozijo v napihljivem čolnu, pri čemer je izgubil življenje, njegov sodelavec Nuo Sun pa se je med tem hudo poškodoval, zato so ga reševalci odpeljali na operacijo, po kateri je bil še kar nekaj časa v kritičnem stanju. Na srečo je sčasoma popolnoma okreval.

Nesrečo so preiskovali tudi policisti, produkcijska hiša, ki je snemala film Plačanci 2 (The Expendables), pa je v izjavi za javnost dejala: "Iskreno sočustvujemo z družino in drugimi, ki jih je tragedija na kakršenkoli način prizadela." Stallone, ki je v filmu sodeloval tudi kot producent, med dogodkom ni bil prisoten, saj je snemal na drugi lokaciji.

Akcijski film Plačanci 2 (The Expendables 2) si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 19.45. Za tem pa ne zamudite še akcijskega trilerja Padec Olimpa (Olympus Has Fallen), ki se bo začel ob 21.50. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.