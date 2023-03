To je igralec, ki se je na svojo vlogo pripravljal kar 20 let!

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 20. uri premierno ogledali dramo Levji dvoboj (Jungleland), v kateri bo v glavni vlogi poleg Charlieja Hunnama in Naheema Garcie zaigral tudi Jack O’Connell. Zadnji je v enem od intervjujev spregovoril o liku, ki ga igra, temi filma in zahtevni fizični predstavi, ki jo je od njega ta film zahteval.

V filmu Levji dvoboj (Jungleland) lahko spremljamo brata Stanleyja (Charlie Hunnam) in Liona (Jack O’Connel), ki delata v tovarni oblačil. Zaslužita komaj za preživetje in sanjarita o tem, da bi v Kaliforniji odprla kemično čistilnico. Njuna edina možnost je Lion, ki boksa brez rokavic. Lion je rojen za borbo, Stanley pa prevzame vlogo njegovega trenerja in menedžerja. Da bi se izkopala iz dolgov, ga prijavi na turnir Jungleland v San Franciscu.

Charlie Hunnam in Jack O'Connell Foto: promocijsko gradivo Lion je po Jackovih besedah introvertiran, močan in zelo nadarjen borec. "Ima vse potrebno, da mu uspe, le loterija sreče mu pri rojstvu ni bila namenjena, saj ni premožen," je dodal. V filmu je tako veliko dvobojevanja, zato je novinarja za ScreenRant zanimalo tudi, kako se je glavni igralec pripravljal na to vlogo.

Jack O’Connell mu je odvrnil: "Za sodelovanje pri tem filmu sem se odločil za to, ker se z boksom ukvarjam že veliko let. Mislil sem, da bo to dobra priložnost, da bo vse skupaj na koncu videti, kakor da sem se preobrazil za to vlogo. V resnici pa sem veliko dela opravil že od zgodnjih najstniških let. Lahko bi rekel, da sem se na to vlogo pripravljal 20 let."

Ne glede na njegovo boksarsko znanje pa snemanje ni minilo brez poškodb: "Prejel sem nekaj udarcev, ampak jih tudi kar nekaj zadal nasprotnikom. Najhujši je bil verjetno tisti med snemanjem prizora, ki ga je prejel nasprotnik, tik pred tem, ko bi postal profesionalni boksar. Jaz sem se mu močno opravičeval, ker sem vedel, da bomo morali posneti še marsikaj, on pa je sprva dejal, da mi ne zameri, takoj za tem pa je tudi meni zadal udarec. To samo dokazuje, da je bil pravi borec. V boksu namreč nikoli ne daš, ne da prejmeš."

Jack O'Connell Foto: promocijsko gradivo Igralec je kljub temu priznal, da se mu fizično zahtevni prizori sploh niso zdeli težki, ker v njihovem snemanju uživa. "Zame je bil najtežji prizor tisti pred glavnim spopadom s Charliejem. Takrat sva oba jokala. Tudi to ni bila težava, ker rad jokam, ampak takrat je bil ta jok kar malce katarzičen. Do takrat smo namreč imeli posnete že dovolj zgodbe in nekaj resničnih referenc, ki so me same spravile v jok. Pretvarjanje ni bilo potrebno. Samo gledal sem ga nekaj časa in bruhnil v jok, kar se mi zdi, da se je to odlično ujemalo z zgodbo," je priznal.

Jack O’Connell je razkril tudi, da se med snemanjem niso slepo držali scenarija, ampak jim je režiser Max Winkler dovolil veliko improvizacije in tako sprotnega prilagajanja zgodbe. "To je odličen način dela," je bil navdušen igralec, vseeno pa je iskreno pripomnil: "Zato je bilo vse skupaj tudi malce naporno, saj to prinese večje število prizorov, ki jih moraš posneti."

