Prestala je Exatlon, bori se z boleznijo, a tega ni usvojila nikoli #video

Nekdanja exatlonovka Andreja Košir je v Exatlonu zastopala modre barve kot članica Jadrana. Nocoj bo v kvizu Kolo sreče tekmovala proti sotekmovalcu Ambrotu in predstavniku rdečih, Triglavanu Janu Klobasi. A nocoj ne gre na zmago, prišla se je predvsem zabavati, pravi.

Foto: zajem zaslona

V življenju je preživela že marsikaj, rodila dva sinova, v zadnjem času opravila tudi z Exatlonom, še vedno pa se bori z boleznijo. A nekaj ji še ni uspelo. Nikoli se ni naučila žvižgati. To ni edina stvari, ki je še nikoli ni naredila. Pohvali se lahko s tem, da še nikoli ni zamudila nikamor. To imam po mami, pravi. Ko je tema nanesla na zamujanje v šoli, je exatlonovka hudomušno odgovorila: "Zamujanje ali špricanje? To je nekaj drugega. Zamudila nisem nikoli."

Andreja je mama dvema malima sinovoma in jo njune šolske dogodivščine še čakajo. Zdaj uživajo v prostem času, ki ga radi kvalitetno preživljajo skupaj. Ker imajo hišo ob robu gozda, jim veliko pomeni tudi narava. In tudi njeni otroški spomini so povezani z igrami na prostem. Njena najljubša igra je bila ristanc, gumitvist, zemljo krast, skrivanje, plezanje po drevesu. Kako ji bo šlo ugibanje črk, preverite nocoj v kvizu Kolo sreče.

Nocoj v kvizu Kolo sreče ne zamudite exatlonovcev iz 2. sezone. V kvizu se bodo preizkusili Andreja Košir, Jan Klobasa ter Tadej Ambrožič - Ambro. Bodite z nami ob 20. uri na Planetu.

