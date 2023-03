Po padcu z odra je pevka nastop nadaljevala okrvavljena #video

Voditelj Klemen Bučan je v oddaji Kolo sreče pevko Anjo Rupel vprašal o padcu z odra, ki se ji je pripetil na enem izmed pevskih nastopov.

"Večkrat sem se že spotaknila na odru, enkrat sem pa res grdo padla z odra. Na neki zelo imenitni modni reviji. Bil je oder iz kock in te kocke so bile tako čudno položene, da je zadaj ena kocka manjkala in je bila seveda luknja. In jaz sem v zanosu v visokih petah pela in plesala in naenkrat stopila v prazno. Potem sem se v šoku pobrala, dvorani je zastal dih, jaz odpojem do konca. Ko pridem dol, vidim, da mi po kolenih teče kri. Ampak sem profesionalno odpela do konca," je o nesrečnem dogodku povedala Anja Rupel.

Foto: Planet TV

"Kaj si pa pela? Odšla bom še to noč?" pa se je ob tem pošalil hudomušni voditelj in spomnil na eno od pevkinih najbolj legendarnih skladb. Več v zgornjem videoposnetku.

