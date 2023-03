"Jaz sem napol naga kmetica" #video

Gordana ni samo zgoraj našteto, je tudi kmetovalka, doma ima namreč z možem posestvo, na katerem je vedno veliko dela. Tudi o tem jo je voditelj Klemen Bučan vprašal v oddaji, ki si jo boste danes lahko ogledali na Planetu. Klemen je Gordani na začetku pogovora rekel kmetica, a ga je Gordana hitro popravila, da je kmetovalka. "Lahko rečeš tudi kmetica, saj sem iz Kungote," je dodala in ga nasmejala.

Voditelja je potem najbolj zanimalo, kakšna oblačila si nadene postavna Štajerka, ko opravlja kmečka opravila. "Zelo dobro, ko delaš na kmetiji, je to, da dobiš rjavo barvo. Jaz imam ponavadi bikini, kratke hlače in škornje," je razkrila in namignila, da je precej zapeljivo oblečena. Ker traktorja ne vozi, predvsem kosi travo in dela na vrtu.

Ob tem se je voditelj spomnil, kako so bile videti kmetovalke, ki jih je videval na Gorenjskem. Po njegovih besedah so bile na traktorju in imele ruto na glavi. "Jaz sem napol naga kmetica," je bila iskrena simpatična plesalka in poskrbela za smeh v studiu. Več v zgornjem videu in nocojšnji oddaji Kolo sreče.

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri.

