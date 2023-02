Ne boste verjeli, kaj je včasih počela simpatična voditeljica #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tokratni oddaji bosta kolo sreče poleg priljubljenega pevca Mirana Rudana vrtela tudi tekmovalca Leonida in Tadej. Zadnji je razkril, da se ukvarja s kmetijstvom in da ima zelo rad delo z živalmi. Voditelj Klemen Bučan je zato še sovoditeljico Natašo Nanevo za šalo vprašal, ali je že bila kdaj v hlevu in se preizkusila v kmečkih opravilih.

Njen odgovor bo verjetno marsikoga presenetil. "Jaz sem živela na kmetiji. Tako da ja, sem tudi kidala gnoj, najraje sem pa krave 'futrala'," je razkrila simpatična Gorenjka, ki je zares vsestranska. Poleg tega, da dela v medijih, je tudi inštruktorica zumbe in mojstrica peke z drožmi. Več v zgornjem videu.

Nocoj v Kolesu sreče

V nocojšnji oddaji bomo marsikaj novega izvedeli tudi o pevcu Miranu Rudanu, ki se bo izjemno dobro odrezal pri igri branje z ustnic, nekoliko kasneje v igri pa ga bo čakal tudi pravi mali šok.

Foto: Planet TV

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.