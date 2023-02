Neprijeten zaplet znanega Slovenca, ki vas bo zagotovo nasmejal #video

"Potujem nadvse rad, Afrika pa me je nekako zasvojila. Potem ko sem bil prvič, bi se kar stalno vračal," je v oddaji povedal priljubljeni Pečo, ki je za prvo destinacijo na črni celini izbral Tanzanijo, da bi se s prijateljem povzpel na Kilimandžaro. In prav med vzponom na znamenito goro se mu je pripetilo nekaj nenavadnega.

Foto: Planet TV

"Kilimandžaro je tudi ena taka super zadeva. Pot ni naporna, te pa seveda, višje ko greš, začne 'matrati' višina. Tam po pet tisoč se kar začnejo težave. Takoj, ko je bilo pet tisoč metrov, je mene strašno na vece, kar je bila posledica višine. Ti si pa tudi tako utrujen, da se ti ne da. Jaz sem rekel kolegu, da se bom kar na poti. Mi je rekel, naj neham in naj stopim malo stran. Šla sva malo na stran in ko sem to opravil, sem kot nevednež imel s sabo vlažilne robčke. Izkazalo pa se je, da so na tej višini že zmrznili. In potem je bilo bolj podobno brusnemu papirju," je povedal Pečo in nasmejal ves studio. Več v zgornjem videu.

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.