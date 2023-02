Tin Vodopivec se je javno opravičil simpatični voditeljici #video

Tin Vodopivec v zadnjih dneh navdušuje s svojim filmskim prvencem Nekaj sladkega, za katerega je napisal scenarij in ga tudi režiral, nocoj pa ga bomo lahko videli tudi v kvizu Kolo sreče. Zanimivo je, da je manjšo vlogo v filmu dobil tudi voditelj kviza Klemen Bučan, s katerim sta že dolga leta zelo dobra prijatelja, skupaj sta celo začela svojo pot v svetu stand up komedije.

Tako je Tin v oddaji Jutro na Planetu razkril tudi, kako so bili videti njuni prvi skupni nastopi, ob tem pa se je spomnil tudi manjšega nesporazuma s sovoditeljico oddaje Kolo sreče Natašo Nanevo. "Nataša uči zumbo in je imela ravno takrat zumbo, ko sem jaz imel predstavo, in sem se pošalil, da naj odpovejo zumbo in pridejo na moj stand up. In ona je morda to vzela preveč osebno. Ona je mislila, da mislim njo, jaz pa sem mislil zumbo nasploh," je opisal takratno dogajanje. "Javno se moram opravičiti Nataši, če misli, da sem zbadal njo. Nisem!" Več v zgornjem videoposnetku iz oddaje Jutro na Planetu.

Vedno zabavnega Tina Vodopivca lahko v kvizu Kolo sreče ujamete že nocoj ob 20. uri na Planetu.

Kolo sreče lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

